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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230325/macronun-ukrayna-karari-fransiz-muhalif-siyasetciyi-kizdirdi-defol-1068734044.html
Macron’un Ukrayna kararı Fransız muhalif siyasetçiyi kızdırdı: Defol
Macron’un Ukrayna kararı Fransız muhalif siyasetçiyi kızdırdı: Defol
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
fransa
florian philippot
vatanseverler partisi
ukrayna
ukrayna krizi
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu
vladimir zelenskiy
füze
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Philippot, Twitter paylaşımında, “Macron, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’e her türden füze tedarikini hızlandıracağını açıkladı. Emekli maaşları ve hastaneler için para yok, ama Ukrayna için var. O, 3. Dünya Savaşı’na itiyor. Bu kişi, halk için tehlike arz ediyor! Defol!” diye yazdı.Philippot, daha önce de Batı ülkelerinin Rusya karşıtı politikasını ve Ukrayna’ya silah yardımını sert dille eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230322/emeklilik-reformunu-gecirmek-icin-meclise-darbe-yapan-macron-ben-de-boyle-uygulanmasindan-mutsuzum-1068618551.html
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fransa, florian philippot, vatanseverler partisi, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, vladimir zelenskiy, füze
fransa, florian philippot, vatanseverler partisi, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, vladimir zelenskiy, füze

Macron’un Ukrayna kararı Fransız muhalif siyasetçiyi kızdırdı: Defol

01:00 25.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINEmmanuel Macron
Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2023
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya mermi sevkiyatıyla 3. Dünya Savaşı başlatma peşinde olduğunu belirtti.
Philippot, Twitter paylaşımında, “Macron, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’e her türden füze tedarikini hızlandıracağını açıkladı. Emekli maaşları ve hastaneler için para yok, ama Ukrayna için var. O, 3. Dünya Savaşı’na itiyor. Bu kişi, halk için tehlike arz ediyor! Defol!” diye yazdı.
Philippot, daha önce de Batı ülkelerinin Rusya karşıtı politikasını ve Ukrayna’ya silah yardımını sert dille eleştirmişti.
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