https://sputniknews.com.tr/20230325/macronun-ukrayna-karari-fransiz-muhalif-siyasetciyi-kizdirdi-defol-1068734044.html

Macron’un Ukrayna kararı Fransız muhalif siyasetçiyi kızdırdı: Defol

Macron’un Ukrayna kararı Fransız muhalif siyasetçiyi kızdırdı: Defol

Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya... 25.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-25T01:00+0300

2023-03-25T01:00+0300

2023-03-25T01:00+0300

ukrayna krizi

fransa

florian philippot

vatanseverler partisi

ukrayna

ukrayna krizi

avrupa parlamentosu (ap)

avrupa parlamentosu

vladimir zelenskiy

füze

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Philippot, Twitter paylaşımında, “Macron, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’e her türden füze tedarikini hızlandıracağını açıkladı. Emekli maaşları ve hastaneler için para yok, ama Ukrayna için var. O, 3. Dünya Savaşı’na itiyor. Bu kişi, halk için tehlike arz ediyor! Defol!” diye yazdı.Philippot, daha önce de Batı ülkelerinin Rusya karşıtı politikasını ve Ukrayna’ya silah yardımını sert dille eleştirmişti.

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fransa, florian philippot, vatanseverler partisi, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, vladimir zelenskiy, füze