https://sputniknews.com.tr/20230325/macronun-ukrayna-karari-fransiz-muhalif-siyasetciyi-kizdirdi-defol-1068734044.html
Macron’un Ukrayna kararı Fransız muhalif siyasetçiyi kızdırdı: Defol
Macron’un Ukrayna kararı Fransız muhalif siyasetçiyi kızdırdı: Defol
Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya... 25.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-25T01:00+0300
2023-03-25T01:00+0300
2023-03-25T01:00+0300
ukrayna krizi
fransa
florian philippot
vatanseverler partisi
ukrayna
ukrayna krizi
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa parlamentosu
vladimir zelenskiy
füze
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Philippot, Twitter paylaşımında, “Macron, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’e her türden füze tedarikini hızlandıracağını açıkladı. Emekli maaşları ve hastaneler için para yok, ama Ukrayna için var. O, 3. Dünya Savaşı’na itiyor. Bu kişi, halk için tehlike arz ediyor! Defol!” diye yazdı.Philippot, daha önce de Batı ülkelerinin Rusya karşıtı politikasını ve Ukrayna’ya silah yardımını sert dille eleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230322/emeklilik-reformunu-gecirmek-icin-meclise-darbe-yapan-macron-ben-de-boyle-uygulanmasindan-mutsuzum-1068618551.html
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fransa, florian philippot, vatanseverler partisi, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, vladimir zelenskiy, füze
fransa, florian philippot, vatanseverler partisi, ukrayna, ukrayna krizi, avrupa parlamentosu (ap), avrupa parlamentosu, vladimir zelenskiy, füze
Macron’un Ukrayna kararı Fransız muhalif siyasetçiyi kızdırdı: Defol
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Fransa’da muhalefetteki Vatanseverler Partisi'nin lideri, eski Avrupa Parlamentosu milletvekili Florian Philippot, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ukrayna’ya mermi sevkiyatıyla 3. Dünya Savaşı başlatma peşinde olduğunu belirtti.
Philippot, Twitter paylaşımında, “Macron, (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy’e her türden füze tedarikini hızlandıracağını açıkladı. Emekli maaşları ve hastaneler için para yok, ama Ukrayna için var. O, 3. Dünya Savaşı’na itiyor. Bu kişi, halk için tehlike arz ediyor! Defol!” diye yazdı.
Philippot, daha önce de Batı ülkelerinin Rusya karşıtı politikasını ve Ukrayna’ya silah yardımını sert dille eleştirmişti.