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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Eğitimle ilgili alınacak öncelikli tedbir de öğretmen açığını gidermek olmalıdır. Bu nedenle önümüzdeki 2023-2024... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
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türk eğitim-sen
talip geylan
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öğretmen
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 45 bin öğretmen atamasını değerlendirdi.Geylan, uzun süredir bu atama açıklamasının beklendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:'45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha atama yapalım'Öğretmenin eğitimin taşıyıcı kolonu olduğunu kaydeden Geylan, "Eğitimle ilgili alınacak öncelikli tedbir de öğretmen açığını gidermek olmalıdır. Bu nedenle önümüzdeki 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamadan 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım ki ücretli öğretmen sorunu Türkiye gündeminden çıkarılsın. Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz en az ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmasıdır" değerlendirmesini yaptı.Branşlar itibarıyla adil kontenjan dağılımının önemine de dikkati çeken Geylan, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20230320/cumhurbaskani-erdogan-deprem-bolgesinde-kullanilamaz-hale-gelmis-bina-sayisi-298-bin-1068513106.html
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türk eğitim-sen, talip geylan, eğitim, öğretmen, recep tayyip erdoğan
türk eğitim-sen, talip geylan, eğitim, öğretmen, recep tayyip erdoğan

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım

19:31 23.03.2023 (güncellendi: 19:34 23.03.2023)
© İHATürk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan,
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2023
© İHA
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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Eğitimle ilgili alınacak öncelikli tedbir de öğretmen açığını gidermek olmalıdır. Bu nedenle önümüzdeki 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamadan 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım ki ücretli öğretmen sorunu Türkiye gündeminden çıkarılsın” dedi.
Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 45 bin öğretmen atamasını değerlendirdi.
Geylan, uzun süredir bu atama açıklamasının beklendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:
“Şubat ayı içerisinde yeni atama takviminin duyurulması gerekiyordu ama iki büyük depremden dolayı takvim ötelenmişti. 45 bin atama için Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyoruz. Bu atama elbette bir memnuniyet uyandırdı ama beklentimiz daha fazla atama sayısıydı."

'45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha atama yapalım'

Öğretmenin eğitimin taşıyıcı kolonu olduğunu kaydeden Geylan, "Eğitimle ilgili alınacak öncelikli tedbir de öğretmen açığını gidermek olmalıdır. Bu nedenle önümüzdeki 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamadan 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım ki ücretli öğretmen sorunu Türkiye gündeminden çıkarılsın. Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz en az ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmasıdır" değerlendirmesini yaptı.
Branşlar itibarıyla adil kontenjan dağılımının önemine de dikkati çeken Geylan, şöyle devam etti:
“45 bin atama dağılımında adaletli davranılması çok önemlidir. Öyle branşlar var ki, genç meslektaşlarımız KPSS’den 80-85 puan almasına rağmen atamaya tahsis edilen kadronun yetersiz olması nedeniyle atanamıyor. Bu sorunun kökten çözümü için atama sayısının artırılması gerekmektedir.”
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız
20 Mart, 16:08
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