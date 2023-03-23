https://sputniknews.com.tr/20230323/turk-egitim-sen-genel-baskani-geylan-45-bin-atamaya-ilave-bir-bu-kadar-daha-yapalim-1068678823.html

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan: 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, “Eğitimle ilgili alınacak öncelikli tedbir de öğretmen açığını gidermek olmalıdır. Bu nedenle önümüzdeki 2023-2024... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T19:31+0300

2023-03-23T19:31+0300

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türkiye

türk eğitim-sen

talip geylan

eğitim

öğretmen

recep tayyip erdoğan

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Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 45 bin öğretmen atamasını değerlendirdi.Geylan, uzun süredir bu atama açıklamasının beklendiğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:'45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha atama yapalım'Öğretmenin eğitimin taşıyıcı kolonu olduğunu kaydeden Geylan, "Eğitimle ilgili alınacak öncelikli tedbir de öğretmen açığını gidermek olmalıdır. Bu nedenle önümüzdeki 2023-2024 eğitim-öğretim yılı başlamadan 45 bin atamaya ilave bir bu kadar daha yapalım ki ücretli öğretmen sorunu Türkiye gündeminden çıkarılsın. Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz en az ücretli öğretmen sayısı kadar atama yapılmasıdır" değerlendirmesini yaptı.Branşlar itibarıyla adil kontenjan dağılımının önemine de dikkati çeken Geylan, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20230320/cumhurbaskani-erdogan-deprem-bolgesinde-kullanilamaz-hale-gelmis-bina-sayisi-298-bin-1068513106.html

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