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https://sputniknews.com.tr/20230320/cumhurbaskani-erdogan-deprem-bolgesinde-kullanilamaz-hale-gelmis-bina-sayisi-298-bin-1068513106.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin öğretmen ataması yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin öğretmen ataması yapacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T16:08+0300
2023-03-20T16:25+0300
politika
recep tayyip erdoğan
öğretmen
atama
deprem
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenleyeceği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, ''Konferansın düzenlenmesine aracılık edenlere teşekkür ediyorum. Depremin maliyeti yaklaşık 104 milyar doları buluyor'' ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;"Konferansın düzenlenmesine aracılık edenlere teşekkür ediyorum. 7,7, 7,6 büyüklüğündeki 2 şiddetli deprem 11 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. 50 bin 96 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.Bir kısmı müstakil deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar devam ediyor. Olumsuz ha şartlarına rağmen enkaz kaldırma çalışmalarından depremzedelerin ihtiyaçları için gereken tüm gayreti gösteriyoruz.Hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. Deprem bölgesinde kullanılamayacak hale gelen bina sayısı 298 bin.Depremin maliyetinin 104 milyar dolar bulacağı anlaşılıyor. Hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Depremden sonra Türkiye, 90 ülkeden 11 bin 320 personelin desteğini yanında buldu. 36 sahra hastanesi siz değerli dostlarımız sayesinde kuruldu.Konferansta yapacağınız katkılar afetin izlerini ortadan kaldırma konusunda bize yardımcı olacaktır.1 yıl içinde kalıcı konutları tamamlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz bir yılda deprem bölgesinin ihtiyacını karşılayacak kadar yapıyı inşa etmek.Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumu sürdüreceğiz."
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recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama, deprem
recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama, deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 45 bin öğretmen ataması yapacağız

16:08 20.03.2023 (güncellendi: 16:25 20.03.2023)
© İHARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deprem bölgesindeki 11 ilde yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, yani kullanılamaz hale gelmiş bina sayısı 298 bine, bağımsız bölüm sayısı 876 bine varıyor" dedi. Cumhurbaşkanı, 45 bin öğretmen atamasının yapılacağını da açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu ile AB Konseyi Dönem Başkanı İsveç'in, Türkiye ve Suriye'de depremlerden etkilenen bölgelere destek için düzenleyeceği Uluslararası Bağışçılar Konferansı'na Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldı.
Erdoğan, ''Konferansın düzenlenmesine aracılık edenlere teşekkür ediyorum. Depremin maliyeti yaklaşık 104 milyar doları buluyor'' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başlıkları;
"Konferansın düzenlenmesine aracılık edenlere teşekkür ediyorum. 7,7, 7,6 büyüklüğündeki 2 şiddetli deprem 11 ilimizde çok ciddi yıkıma ve can kaybına yol açtı. 50 bin 96 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
Bir kısmı müstakil deprem büyüklüğüne ulaşan artçı sarsıntılar devam ediyor. Olumsuz ha şartlarına rağmen enkaz kaldırma çalışmalarından depremzedelerin ihtiyaçları için gereken tüm gayreti gösteriyoruz.
Hasar tespit çalışmalarımız tamamlanmak üzeredir. Deprem bölgesinde kullanılamayacak hale gelen bina sayısı 298 bin.
Depremin maliyetinin 104 milyar dolar bulacağı anlaşılıyor. Hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değildir. Depremden sonra Türkiye, 90 ülkeden 11 bin 320 personelin desteğini yanında buldu. 36 sahra hastanesi siz değerli dostlarımız sayesinde kuruldu.
Konferansta yapacağınız katkılar afetin izlerini ortadan kaldırma konusunda bize yardımcı olacaktır.
1 yıl içinde kalıcı konutları tamamlamayı hedefliyoruz. Hedefimiz bir yılda deprem bölgesinin ihtiyacını karşılayacak kadar yapıyı inşa etmek.
Üçüncü ülkelerin, Suriye'deki depremzedelere yönelik insani yardım malzemesi intikallerinde gereken kolaylığı gösteriyoruz. Bu tutumu sürdüreceğiz."
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