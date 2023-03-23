https://sputniknews.com.tr/20230323/tffden-mac-saatlerine-ramazan-duzenlemesi-derbi-tarihleri-belli-oldu-1068668329.html
TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu
TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu
Maç saatlerine Ramazan düzenlemesi getiren TFF, maç tarihlerini açıkladı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü... 23.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-23T15:02+0300
2023-03-23T15:02+0300
2023-03-23T15:06+0300
derbi
spor
fenerbahçe
beşiktaş
ramazan ayı
türkiye futbol federasyonu (tff)
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Spor Toto Süper Lig'de 27-33.hafta programları açıklandı.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan'daTürkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, şunlar yer aldı: "Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir."Buna göre Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230322/besiktas-tff-galatasaray-ve-fenerbahceye-yaranmaya-calismaktan-vazgecmeli-1068624827.html
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derbi, fenerbahçe, beşiktaş, ramazan ayı, türkiye futbol federasyonu (tff)
derbi, fenerbahçe, beşiktaş, ramazan ayı, türkiye futbol federasyonu (tff)
TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu
15:02 23.03.2023 (güncellendi: 15:06 23.03.2023) Abone ol
Maç saatlerine Ramazan düzenlemesi getiren TFF, maç tarihlerini açıkladı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da, Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'de 27-33.hafta programları açıklandı.
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan'da
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, şunlar yer aldı:
"Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.
Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.
2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir."
Buna göre Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.
Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.