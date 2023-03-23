https://sputniknews.com.tr/20230323/tffden-mac-saatlerine-ramazan-duzenlemesi-derbi-tarihleri-belli-oldu-1068668329.html

TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu

TFF'den maç saatlerine Ramazan düzenlemesi: Derbi tarihleri belli oldu

Maç saatlerine Ramazan düzenlemesi getiren TFF, maç tarihlerini açıkladı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T15:02+0300

2023-03-23T15:02+0300

2023-03-23T15:06+0300

derbi

spor

fenerbahçe

beşiktaş

ramazan ayı

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Spor Toto Süper Lig'de 27-33.hafta programları açıklandı.Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan'daTürkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, şunlar yer aldı: "Spor Toto Süper Lig'de 27, 28, 29, 30, 31, 32 ve 33. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.Ramazan ayı dolayısıyla akşam maç saatleri iftar saatlerine göre düzenlenmiş ve 20.30 olarak belirlenmiştir.2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 1. Maçlarındaki eşleşmelere göre, ligin 32 ve 33. hafta müsabakalarında değişiklik yapılabilecektir."Buna göre Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak.Beşiktaş-Galatasaray derbisi ise 30 Nisan Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230322/besiktas-tff-galatasaray-ve-fenerbahceye-yaranmaya-calismaktan-vazgecmeli-1068624827.html

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derbi, fenerbahçe, beşiktaş, ramazan ayı, türkiye futbol federasyonu (tff)