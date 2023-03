https://sputniknews.com.tr/20230322/besiktas-tff-galatasaray-ve-fenerbahceye-yaranmaya-calismaktan-vazgecmeli-1068624827.html

Beşiktaş: TFF, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yaranmaya çalışmaktan vazgeçmeli

Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında son günlerde yaşanan karşılıklı atışmaları "kayıkçı kavgası" olarak nitelendirip, Türkiye Futbol... 22.03.2023

2023-03-22T16:58+0300

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki durumla ilgili, "Hakları yenmediği halde hakları yeniyormuşçasına feryat figan bağıran iki ezeli rakibimizin ortamı germekten başka bir işe yaramayan, sadece ve sadece camialarının gazını almak adına yaptıkları açıklamalar, kayıkçı kavgasından ibarettir." denildi.İki kulübün de günü kurtarma çabasında olduğu, hakem yönetimlerinin ise futbolun marka değerine zarar verdiği savunulurken, şu ifadeler kullanıldı:'Her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz'VAR kayıtlarının açıklanması talebi tekrarlanırken, "Galatasaray'ın 'ofsaytımsı' pozisyonunu medyaya servis ederken masa başında karar alanlar, kulübümüzü alakası olmayan maç görüntüleriyle konuya dahil edenler, Galatasaraylı (Fernando) Muslera'nın ve Fenerbahçeli (Osayi) Samuel'in pozisyonlarına ilişkin VAR kayıtlarını da ivedilikle kamuoyuyla paylaşmalıdırlar. Mete Kalkavan'ın bir anda fikir değiştirerek kırmızı karttan sarı karta yönelmesinin nedenini merak etmekteyiz. Keza Galatasaray kalecisi Muslera'nın Konyaspor kalecisi (Ibrahim) Sehiç'i itmesiyle doğan tereddütsüz kırmızı kartlık hareketin sarı kartla geçiştirilmesinin kabul edilmesi mümkün değildir. Bundan sonrası için de kulüplerden talep gelmesi halinde her maçın VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istiyoruz. Hatta ve hatta oynayacağımız ilk maç olan Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtlarının açıklanmasını da karşılaşmanın sonucu ne olursa olsun şimdiden talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.TFF'nin Hatayspor ve Gaziantep FK maçlarıyla ilgili kararına tepkiLigden çekilen Atakaş Hatayspor ile Gaziantep FK'nin kalan maçları için TFF'nin aldığı karar eleştirilirken, şu görüşlere yer verildi:'Galibi hakemler değil futbolcular belirlemelidir'TFF ve kurullarının tarafsız kalamamakla suçlandığı açıklamada, "Federasyon ve kurulları, 'ne şiş yansın ne kebap' misali Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye yaranmayı amaçlayan tutumlarından acilen vazgeçmeli, her kulübe eşit mesafede durmalıdır. Bir maç birini, diğer maç da diğerini mutlu etme eyyamcılığından kesinlikle kurtulmalıdırlar. Futbolumuzda hüküm süren kayıkçı kavgası da ne şiş yansın ne kebap siyaseti de son bulmalı, sahada galibi hakemler değil futbolcular belirlemelidir." şeklinde görüş belirtildi."Biz Beşiktaş olarak her gereksiz söyleme cevap vermenin futbolumuza yarardan çok zarar getirdiğini düşünüyor, tüm kulüplerimizi de haksız kazanımların peşinde koşmamaya davet ediyoruz." denilen açıklama, şu ifadelerle son buldu:

