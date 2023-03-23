https://sputniknews.com.tr/20230323/netanyahunun-sahsini-yargidan-koruyacak-yasa-meclisten-gecti-israilli-protestocular-yollari-kesti-1068667591.html

Netanyahu'nun şahsını yargıdan koruyacak yasa meclisten geçti, İsrailli protestocular yolları kesti

Netanyahu'nun şahsını yargıdan koruyacak yasa meclisten geçti, İsrailli protestocular yolları kesti

İsrail tarihinin en uzun süre görev yapmış başbakanı Benyamin Netanyahu'nun koltuğa geri dönüp gelmiş geçmiş en aşırı sağcı hükümeti kurmasının ardından... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T15:19+0300

2023-03-23T15:19+0300

2023-03-23T15:58+0300

dünya

israil

benyamin netanyahu

yargı reformu

protesto

grev

sivil itaatsizlik

meclis

kabul

onay

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'Yargı bağımsızlığının dolayısıyla demokrasinin sonu, diktatörlüğe geçiş' olmakla eleştirilen reforma karşı İsrail tarihinin en büyük protestoları düzenlenirken, daha önce yolsuzlukla suçlanan ve 'görevdeyken yargılanan ilk İsrail başbakanı' unvanını alan Benyamin Netanyahu bizzat şahsını korumaya yönelik tasarıyı geceyarısı meclisten geçirdi. Başbakanın fiziksel veya psikolojik yetersizlik durumları dışında görevden alınmasını engelleyen tasarı için mecliste yapılan üçüncü oylamada da evet oyları çoğunluktaydı. 47 hayır oyuna karşı 61 evet oyu alan yasa değişikliğine, muhalefet liderleri 'Netanyahu için kişiye özel yasa' tepkisini gösterdi.Önceki Başbakan ve Yeş Atid (Gelecek Var) partisi lideri Yair Lapid, "Gece vakti hırsızlar gibi ahlakdışı ve bozuk bir yasa çıkardı" diye tweetledi. Eski Savunma Bakanı ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, "Netanyahu yönetimini güçlendirecek kişiye özel bir yasa" diyerek ekledi: "Herkesi dışarı çıkıp protesto etmeye davet ediyorum."Başbakanın görevini yapamayacağını duyurma yetkisini mecliste başbakan tarafından yapılacak duyuru veya kabinenin dörtte üçünün onayına bırakan yeni yasa, başbakanı görevden alma yetkisine dair, Yüksek Mahkeme dahil yargının alacağı herhangi bir kararı geçersiz kılıyor. Genel kanı, bunun Netanyahu'yu hakkındaki yargı süreçlerinden korumayı amaçladığı yönünde. Dolayısıyla 'bağımsız yargıya darbe düzenlenmesine' karşı 12 haftayı geride bırakan protestolar bugün bir kez daha tavan yaptı. Yine sivil itaatsizlik eylemleri kapsamında 'Ulusal Kapanma Günü' ilan eden protestocular, birçok şehirde sokaklara döküldü. Binlerce protestocu arasında her zamanki gibi en dikkat çekenler, 'Damızlık Kız' kıtaları oldu. Polis ülke çapında gözaltılara imza attı.Kudüs'te yürüyüş düzenleyen binlerce protestocu resmi başbakanlık konutu onarımda olduğundan Netanyahu'nun özel konutu önünde toplandı. Tel Aviv'de Ayalon otoyolunu kapatan protestocular, gözyaşartıcı gaz ve tazyikli su sıkan polisle çatıştı. Atlı polisler yine kalabalıkların üzerine sürüldü. Hayfa'daki protestolara da tazyikli suyla müdahale eden polis, hareketin liderlerinden biri olan Şikma Bressler'i gözaltına aldı. İsrail'in kuzeyindeki ana otoyol, savunma sanayi çalışanları tarafından kapatıldı. Savunma sanayi şirketi Rafael'in yüzlerce çalışanı ve emeklisi de fabrika önünde gösteri yaptı. İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin üreticisi Rafael çalışanları, basına konuşmayı reddetti, ancak "Demokrasi olmadan güvenlik yok", "Bizler İsrail'in demir kubbesiyiz" yazılı dövizler taşıdı. İsminin gizli kalmasını isteyen bir mühendis, şirketin kimliklerini açıklamadan gösterilere katılmalarına izin verdiğini söyledi.İsrail Hava Kuvvetleri'nin 100'den fazla yedek askeri, görev başı yapmadı.

https://sputniknews.com.tr/20230320/damizlik-kizin-oykusunun-israildeki-protestolarin-simgesi-haline-gelmesine-yazari-da-sasirdi-1068500702.html

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israil, benyamin netanyahu, yargı reformu, protesto, grev, sivil itaatsizlik, meclis, kabul, onay