https://sputniknews.com.tr/20230320/damizlik-kizin-oykusunun-israildeki-protestolarin-simgesi-haline-gelmesine-yazari-da-sasirdi-1068500702.html

Damızlık Kızın Öyküsü'nün İsrail'deki protestoların simgesi haline gelmesine yazarı da şaşırdı

Damızlık Kızın Öyküsü'nün İsrail'deki protestoların simgesi haline gelmesine yazarı da şaşırdı

Margaret Atwood, İsrail'deki protestolarda binlerce kadının diziye uyarlanan romanındaki kostümlerle yürümesi karşısında "Hayrete şayan... Hiç bu kadar çok... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T14:25+0300

2023-03-20T14:25+0300

2023-03-20T14:25+0300

damızlık kızın öyküsü

israil

dünya

margaret atwood

benyamin netanyahu

protesto

yargı bağımsızlığı

hukukun üstünlüğü

güçler ayrılığı

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İsrail'de başbakanlığa geri dönerek gelmiş geçmiş en aşırı sağcı hükümeti kuran Benyamin Netanyahu'nun yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğünü ortadan kaldırmakla eleştirilen yargı reformuna yönelik protestolarda, The Handmaid's Tale (Damızlık Kızın Öyküsü) dizisinin kostümlerinin giyilmesi dikkat çekiyor. 5. sezonundaki diziye konu olan 1985 tarihli distopik romanın yazarı Margaret Atwood, eserinden esinlenen İsrailli protestoculara selam gönderdi. Kanadalı yazar, eserinin, İsrailli kadınlar tarafından yargı bağımsızlığı protestoları bağlamına oturtulduğundan gelen görüntülerle haberdar oldu. Atwood, 17 Mart'ta İsrail'den atılan "Damızlık Kız protestocuları bu öğleden sonra Tel Aviv'in Kaplan Caddesi'nde kıtalar halinde yürüyor, tıpkı mini dizideki gibi görünüyorlar. Ürpertici" tweetine "Hayret verici" yanıtını gönderdi. Ünlü kadın yazar, yine İsrail'den atılan "Geçen hafta damızlıklarla Hayfa'da yürüdüm. Daha önce yaşadıklarıma benzemeyen bir deneyim. Aynı anda rahatsız edici, dokunaklı ve ürkütücü" tweetine de "Hiç bu kadar çok 'Damızlık Kız' protestocusunun böyle yürüdüğünü görmemiştim, dizi hariç" yorumunu yaptı.Dizinin 2017'de yayımlanmasından beri 'damızlık' kızların giydiği, kırmızı pelerin ve beyaz başlıktan oluşan kıyafetler, birçok ülkede kadınların direnişinin sembolü oldu.İsrail'de 'bağımsız yargıya ve dolayısıyla güçler ayrılığına darbe düzenlemesine' karşı on binlerce kişinin katıldığı protestolara damga vuran Damızlık Kız yürüyüşünü başlatan kadın örgütleri, bu şekilde tepki göstermelerinin nedenini "Hükümet bize başörtüsü takana kadar bekleyecek değiliz. Ne zaman alışverişe gideceğimize, otobüste nerede oturacağımıza, çocuğumuzu ne zaman doktora götüreceğimize onların karar vermesini istemiyoruz" diye açıkladı. İsrail'de ultra Ortodoksların çoğunlukta olduğu bölgelerde otobüslerde harem selamlık ve kadınların en arkada oturması gibi uygulamalar var. Damızlık Kız protestolarının başını çeken örgütlerden Bonot Alternativa'nın kurucusu Moran Zer Katzenstein, yargı reformundan 'ilk zarar göreceklerin kadınlar olacağını' söyledi. Katzenstein, "Sergilediğimiz görüntü, korktuğumuz şeylerin bir temsili ve buna bir alternatif oluşturma gereğinin ifadesidir" dedi. Atwood'un cübbeli damızlık kızların liderler için çocuk doğurmaya zorlandığı fütüristik ataerkil bir toplum hakkındaki romanı, uyarlandığı dizinin popülerliği sayesinde kültürel bir mihenk taşına dönüştü. Romanın kadına boyun eğdirme ve erkek egemenliği temaları, ABD'de kürtaj haklarına getirilen sınırlamaları veya İsrail'de aşırı sağcı, aşırı dindar hükümetin yükselişini tehdit gören kadınlar arasında yankı buldu.

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damızlık kızın öyküsü, israil, margaret atwood, benyamin netanyahu, protesto, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı