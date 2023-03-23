https://sputniknews.com.tr/20230323/batman-cayi-ve-dicle-nehrine-sizan-ham-petrol-havadan-goruntulendi-1068671594.html

Batman Çayı ve Dicle Nehri'ne sızan ham petrol havadan görüntülendi

Batman Çayı ve Dicle Nehri'ne sızan ham petrol havadan görüntülendi

Batman’a bağlı Balpınar beldesi kum ocağı mevkiinde petrol sızıntısı meydana geldi. Boru hattındaki petrol, Batman Çayı ve Dicle Nehri'ne akarak suyu siyaha... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T16:09+0300

2023-03-23T16:09+0300

2023-03-23T16:09+0300

türkiye

petrol

batman

sızıntı

valilik

video

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Dün gece saatlerinde Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı’nın yaklaşık 507. kilometresinde sızıntı tespit edildi. Sızan tonlarca ham petrol, Batman Çayı ve Dicle Nehri’ni siyaha bürüdü. İhbar üzerine olay yerine Batman Belediyesine bağlı itfaiye ve AFAD ekibi gönderildi.Sızıntı sonrasında bölgeyi besleyen vanaların 2 dakika içerisinde kapatılarak petrol akışı durduruldu. Acil Müdahale ekipleri olay yerine intikal ederek müdahale çalışmalarına ivedilikle başladı. Batman Valiliği, DSİ, AFAD ve Emniyet birimlerinin koordinasyonunda yapılan çalışmalarla, 3 farklı noktada bariyer sistemleri oluşturularak petrolün yayılımı önlendi. Aynı zamanda Dicle Nehri'ne ve Batman Çayı'na sızan petrolün temizlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Siyaha bürünen Dicle Nehri havadan görüntülendi.

https://sputniknews.com.tr/20230320/kuveyt-petrol-sirketinden-acil-durum-ilani-petrol-sizintisi-tespit-edildi-1068491903.html

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Batman Çayı ve Dicle Nehri'ne sızan ham petrol havadan görüntülendi Batman Çayı ve Dicle Nehri'ne sızan ham petrol havadan görüntülendi 2023-03-23T16:09+0300 true PT1M09S

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petrol, batman, sızıntı, valilik, video