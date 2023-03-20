https://sputniknews.com.tr/20230320/kuveyt-petrol-sirketinden-acil-durum-ilani-petrol-sizintisi-tespit-edildi-1068491903.html

Kuveyt Petrol Şirketi'nden 'acil durum' ilanı: Petrol sızıntısı tespit edildi

Kuveyt Petrol Şirketi'nden 'acil durum' ilanı: Petrol sızıntısı tespit edildi

Kuveyt'in petrol üretim şirketi, ülkenin batısında yer alan tesislerde petrol sızıntısı tespit edildiği için acil durum ilan etti. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T11:21+0300

2023-03-20T11:21+0300

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dünya

kuveyt

kuveyt petrol kurumu

acil durum

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Şirketten konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, sızıntı nedeniyle petrol üretiminde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı ve yaralanma gibi bir durumun mevcut olmadığı belirtildi.

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kuveyt, kuveyt petrol kurumu, acil durum