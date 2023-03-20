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https://sputniknews.com.tr/20230320/kuveyt-petrol-sirketinden-acil-durum-ilani-petrol-sizintisi-tespit-edildi-1068491903.html
Kuveyt Petrol Şirketi'nden 'acil durum' ilanı: Petrol sızıntısı tespit edildi
Kuveyt Petrol Şirketi'nden 'acil durum' ilanı: Petrol sızıntısı tespit edildi
Kuveyt'in petrol üretim şirketi, ülkenin batısında yer alan tesislerde petrol sızıntısı tespit edildiği için acil durum ilan etti. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T11:21+0300
2023-03-20T11:43+0300
dünya
kuveyt
kuveyt petrol kurumu
acil durum
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Şirketten konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, sızıntı nedeniyle petrol üretiminde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı ve yaralanma gibi bir durumun mevcut olmadığı belirtildi.
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kuveyt, kuveyt petrol kurumu, acil durum
kuveyt, kuveyt petrol kurumu, acil durum

Kuveyt Petrol Şirketi'nden 'acil durum' ilanı: Petrol sızıntısı tespit edildi

11:21 20.03.2023 (güncellendi: 11:43 20.03.2023)
© AFP 2023Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi
Kuveyt'in en büyük petrol rafinerisi Mina el-Ahmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023
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Kuveyt'in petrol üretim şirketi, ülkenin batısında yer alan tesislerde petrol sızıntısı tespit edildiği için acil durum ilan etti.
Şirketten konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, sızıntı nedeniyle petrol üretiminde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı ve yaralanma gibi bir durumun mevcut olmadığı belirtildi.
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