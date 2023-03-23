https://sputniknews.com.tr/20230323/avustralya-medyasi-moskovadaki-putin-si-gorusmesi-batili-duzenin-sonunun-geldiginin-kaniti-1068676784.html

Avustralya medyası: Moskova'daki Putin-Şi görüşmesi Batılı düzenin sonunun geldiğinin kanıtı

Avustralya medyası: Moskova'daki Putin-Şi görüşmesi Batılı düzenin sonunun geldiğinin kanıtı

Avustralya’nın televizyon kanalı ABC’te yayınlanan bir programda, Rusya lideri Putin ve Çinli mevkidaşı Şi’nin Moskova’da yaptıkları görüşmenin, kuralları... 23.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-23T18:04+0300

2023-03-23T18:04+0300

2023-03-23T18:04+0300

dünya

vladimir putin

şi cinping

çin

rusya

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Avustralyalı gazeteci ve TV sunucusu Stan Grant’ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Moskova’da yaptığı görüşme, kuralları Batılı güçlerin belirleyip sonra da çiğnediği ‘dünya düzeninin sonunun’ bir kanıtı.“Görüşme, sözüm ona kurallara dayalı düzenin sonunu kanıtlıyor. Bu çok kutuplu bir dünya” diyen Grant, mevcut düzenin asla bir dünya düzeni olmadığını, daha önce ‘Batılı güçlerin kuralları belirleyip çiğnediği’ bir düzenin olduğunu ifade etti.Ukrayna'daki çatışmanın dünya düzeni için verilen savaşlardan biri olduğunu savunan Grant, ancak artık birçok ülkenin genellikle ‘sert ve ikiyüzlü’ olan Batı merkezli dünyanın yararlılığından şüphe duyduğunu vurguladı.“Dünya bölündü. Putin ve Şi kısıtlamaların olmadığı bir anlaşmaya imza attı” diyen Grant, aynı zamanda Avustralya’nın Batı’nın tarafını seçtiğini, bunun kanıtlarından birinin ise (Avustralya, İngiltere ve ABD tarafından ilan edilen üçlü güvenlik paktı) AUKUS üyeliği olduğunu ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230322/rus-senator-puskov-avrupanin-si-ziyaretinden-duydugu-memnuniyetsizlik-cinin-tutumunu-degistirmez-1068616412.html

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