https://sputniknews.com.tr/20230322/rus-senator-puskov-avrupanin-si-ziyaretinden-duydugu-memnuniyetsizlik-cinin-tutumunu-degistirmez-1068616412.html

Rus senatör Puşkov: Avrupa'nın Şi ziyaretinden duyduğu memnuniyetsizlik Çin'in tutumunu değiştirmez

Rus senatör Puşkov: Avrupa'nın Şi ziyaretinden duyduğu memnuniyetsizlik Çin'in tutumunu değiştirmez

Rus Senatör Puşkov, Avrupa'nın Çin lideri Şi Cinping'in Rusya ziyaretinden duyduğu memnuniyetsizliğin, Pekin'in tutumunu değiştirmesinin pek mümkün olmadığını... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T14:48+0300

2023-03-22T14:48+0300

2023-03-22T14:48+0300

dünya

aleksey puşkov

senatör

rusya

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çin

şi cinping

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Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nde Anayasa Komitesi üyesi Aleksey Puşkov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, “Pekin, Avrupa'nın ABD özerkliği kapsamının son yıllarda büyük ölçüde azaldığının gayet iyi biliyor. Evet, Çin'in Avrupa'ya ticari ve ekonomik ortak olarak ihtiyacı var. Ancak mevcut kriz, onun (Avrupa’nın) ekonomiyle sınırlı olan bu şekliyle bile güvenilmez olduğunu gösterdi, zira Çin ile çatışması sadece zaman meselesi olan ABD ile birleşik bir tutum uğruna yarar sağlayan yerleşik bağları kesmeye hazır. Daha net söylemek gerekirse, Avrupa'ya güvenmek zor” ifadelerini kullandı. Avrupa'nın Çin'in ekonomik ortağı olarak değerinin siyasi güvensizliği yüzünden baltalandığına dikkat çeken Puşkov, diğer bir deyişle Avrupa’nın ortak Batı politikası uğruna ekonomik ilişkileri feda etmeye hazır olduğunun altını çizdi. Rus senatör, “Aksine, hem objektif hem de sübjektif olarak Rusya, Çin’in de kendisi için olduğu gibi Çin için stratejik bir ortak ve jeopolitik müttefikin tüm temel özelliklerine sahiptir” ifadelerini kullandı.

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aleksey puşkov, senatör, rusya, abd, çin, şi cinping