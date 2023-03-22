https://sputniknews.com.tr/20230322/irak-ile-turkiyeden-yeni-ipek-yolu-kalkinma-yolu-projesi-korfezdeki-ticari-dengeleri-degistirir-1068629857.html

Irak ile Türkiye'den yeni İpek Yolu: ‘Kalkınma Yolu Projesi Körfez’deki ticari dengeleri değiştirir’

Irak ile Türkiye'den yeni İpek Yolu: ‘Kalkınma Yolu Projesi Körfez’deki ticari dengeleri değiştirir’

Türkiye ve Irak arasında yeni bir İpek Yolu olması hedeflenen ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin imzaları, ülke liderlerinin Ankara’da yaptığı görüşme sonrasında... 22.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-22T19:26+0300

2023-03-22T19:26+0300

2023-03-22T19:26+0300

görüş

irak

türkiye

ticaret

ortadoğu

iran

körfez ülkeleri

körfez

ipek yolu

çin

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Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikili ticareti ve bölgesel kalkınmayı artırmayı hedefleyen yeni projelere imza atıldığını duyurdu. İkili ve heyetler arası görüşmelerin ardından alınan karara göre, Basra'dan Türkiye'ye uzanan ‘Kalkınma Yolu Projesi’nin’ tarafların bakanlarının ortak çalışması ile hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu proje ile belirlenecek rotanın ‘yeni İpek Yolu’ haline dönüşmesi ve Avrupa'dan Körfez'e kadar geniş bir coğrafyada ticareti yoğunlaştırması amaçlanıyor. Diğer yandan Türkiye, daha önce de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2013 yılında Kuşak ve Yol Projesi kapsamında duyurduğu Modern İpek Yolu tasarısına ilk destek veren ülkelerden biri olmuştu. Modern İpek Yolu’nun ise 2049 yılında tamamlanması bekleniyor.Erdoğan: Diğer kardeş ülkeler de bu projeyle yakından ilgileniyorIrak lideri ile görüşmesinde Kalkınma Yolu Projesi’nin bölgesel işbirliğini güçlendireceğine ve Türkiye’nin ticaretini geliştireceğine de dikkat çeken Erdoğan, “Diğer kardeş ülkelerin de bu projeyle yakından ilgilendiğini biliyoruz” diyerek projeye katılabilecek yeni ülkelerin de olduğu vurgusu yaptı. İkili ticarette iş insanlarının karşılaştıkları sorunları çözümüne dair de istişarede bulunan liderler, bölgesel ticareti geliştirecek adımların bir an önce yürürlüğe konulması konusunda da anlaşmaya vardı.Konuyu Sputnik’e değerlendiren Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman, Kalkınma Yolu Projesi’nin uygulanması halinde Körfez’deki ticari dengelerin değiştireceği görüşünde.Kalkınma Yolu Projesi hangi ülkeleri kapsayacak?Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kalkınma Yolu Projesi için ‘diğer kardeş ülkeler’ olarak ifade ettiği ve projeye katılmak isteyen başka bölge ülkelerinin de olduğunu ima etmesi üzerine bir değerlendirmede bulunan duman şunları aktardı:‘Kalkınma Yolu Projesi, Çin’in planladığı Kuşak ve Yol Projesi’nin bir parçası gibi düşünülebilir’Kalkınma Yolu Projesi’nin ‘bugünün’ projesi olmadığını söyleyen Duman, “Irak’ın belki de 2012’den beri planladığı bir projeydi. Aslında bunun da iki ayağı var. Bir tanesi Büyük Faw Limanı Projesi, diğeri ise Kuru Kanal olarak ifade ediliyordu. Kuru Kanal, bu ziyaret itibarıyla artık Kalkınma Yolu Projesi haline getirildi ve ismi değiştirildi. Bu projenin de iki ayağı var. Biri demiryolu hattının yapılması, diğeri de kara yolu hattının yapılması. Söyledikleri gibi aslında bu proje, Çin’in planladığı Kuşak ve Yol Projesi’nin bir parçası gibi düşünülebilir. O yüzden geniş kapsamlı bir proje” dedi ve ekledi:‘Kalkınma Yolu Projesi gerçekleşirse Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmi oldukça yükselecek’‘Körfez’deki ticari dengeleri değişerek İran üzerinden gidecek olan ticari yolların etkilenmesi söz konusu olabilir’Projenin tamamlanması durumunda bölgesel konjonktürün nasıl etkilenebileceğini de anlatan Duman, “Bu limanın yapılması ve daha sonrasında Kalkınma Yolu Projesi’nin etkili olması ile beraber Körfez ticaretinin Irak üzerinden akması söz konusu olabilir. Bu noktada planlanan proje tabii ki Körfez’deki ticari dengeleri değiştirecek. İran üzerinden gidecek olan ticari yolların etkilenmesi söz konusu olabilir. Körfez ticaretinin de Türkiye üzerinden Avrupa’ya akması söz konusu. Geniş çaplı bir bölge ve ticaret ağı kurulabilir. Tabii Irak’ın bu noktada hem Ürdün hem de Mısır ile yapmış olduğu anlaşmalar var, özellikle elektirik üzerine olmakla beraber, 3’lü mutabakatlar var. Planlanan proje, bölgede geniş coğrafyalı bir kalkınma projesi haline gelebilir” ifadelerini kullandı.

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Selin Uludağ https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

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