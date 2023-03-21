https://sputniknews.com.tr/20230321/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-es-sudani-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1068579252.html

Erdoğan: Irak'a Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle artırma kararı aldık

Erdoğan: Irak'a Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle artırma kararı aldık

Irak Başbakanı es-Sudani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'a Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T19:08+0300

2023-03-21T19:08+0300

2023-03-21T19:48+0300

recep tayyip erdoğan

muhammed şiya es-sudani

dünya

basın toplantısı

su

dicle nehri

terör

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi."Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık" diyen Erdoğan'ın yaptığı konuşmada öne çıkan detaylar şöyle:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından açıklama yapan Irak Başbakanı es-Sudani ise "Bizler, tüm (Türk) kardeşlerimiz iş adamlarıyla ve yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden es-Sudani "Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz" ifadesini kullandı.

dicle nehri

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recep tayyip erdoğan, muhammed şiya es-sudani , basın toplantısı, su, dicle nehri, terör