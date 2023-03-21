https://sputniknews.com.tr/20230321/cumhurbaskani-erdogan-irak-basbakani-es-sudani-ile-ortak-basin-toplantisi-duzenliyor-1068579252.html
Erdoğan: Irak'a Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle artırma kararı aldık
Erdoğan: Irak'a Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle artırma kararı aldık
Irak Başbakanı es-Sudani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'a Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T19:08+0300
2023-03-21T19:08+0300
2023-03-21T19:48+0300
recep tayyip erdoğan
muhammed şiya es-sudani
dünya
basın toplantısı
su
dicle nehri
terör
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi."Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık" diyen Erdoğan'ın yaptığı konuşmada öne çıkan detaylar şöyle:Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından açıklama yapan Irak Başbakanı es-Sudani ise "Bizler, tüm (Türk) kardeşlerimiz iş adamlarıyla ve yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden es-Sudani "Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz" ifadesini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, muhammed şiya es-sudani , basın toplantısı, su, dicle nehri, terör
recep tayyip erdoğan, muhammed şiya es-sudani , basın toplantısı, su, dicle nehri, terör
Erdoğan: Irak'a Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle artırma kararı aldık
19:08 21.03.2023 (güncellendi: 19:48 21.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Irak Başbakanı es-Sudani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Irak'a Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle artırma kararı aldık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.
"Irak'ın sıkıntısının giderilmesi için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını, bir ay süreyle imkanlar ölçüsünde artırma kararı aldık" diyen Erdoğan'ın yaptığı konuşmada öne çıkan detaylar şöyle:
"Kabul ettiğimiz Ankara Bildirisi’yle bu hedef doğrultusunda ortak çalışma irademizi gösteren kritik bir adım attık.
İkili ticaretimizi daha da arttırma noktasında Iraklı kardeşlerimizle aynı hassasiyetleri paylaşıyoruz.
Iraklı kardeşlerimizden beklentimiz, PKK'yı terör örgütü olarak tanıması ve topraklarını bu eli kanlı terör örgütünden temizlemesidir.
Terörle mücadelede Irak’la her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha tekrarlamak isterim.
Basra'dan Türkiye'ye uzanan Kalkınma Yolu Projesi'nin hayata geçirilmesi için çalışma yürütecek bakan arkadaşlarımızı görevlendiriyoruz
Kalkınma Yolu Projesi'ni, bölgemizin yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğimize inanıyorum."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından açıklama yapan Irak Başbakanı es-Sudani ise "Bizler, tüm (Türk) kardeşlerimiz iş adamlarıyla ve yatırımcılarla ciddi projeleri hayata geçirme arzusundayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden es-Sudani "Irak hükümeti ve halkı adına su sorununun çözümüne yönelik talimatlarınızdan dolayı müteşekkiriz" ifadesini kullandı.