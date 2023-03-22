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https://sputniknews.com.tr/20230322/bakan-soyludan-kokunu-kurutma-operasyonu-aciklamasi-212-kisi-gozaltina-alindi-1068597233.html
Bakan Soylu'dan 'Kökünü Kurutma Operasyonu' açıklaması: 212 kişi gözaltına alındı
Bakan Soylu'dan 'Kökünü Kurutma Operasyonu' açıklaması: 212 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda toplam 212 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı 22.03.2023, Sputnik Türkiye
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2023-03-22T08:39+0300
türkiye
kökünü kurutma operasyonu
uyuşturucu operasyonu
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
adana
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Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230317/istanbulda-kokunu-kurutma-operasyonu-161-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1068377131.html
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kökünü kurutma operasyonu, uyuşturucu operasyonu, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, adana
kökünü kurutma operasyonu, uyuşturucu operasyonu, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, adana

Bakan Soylu'dan 'Kökünü Kurutma Operasyonu' açıklaması: 212 kişi gözaltına alındı

08:39 22.03.2023
© AASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda toplam 212 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Yaşadığımız büyük afetin zorluklarını Ramazan'da Allah'tan daha kolaylaştırmasını niyaz ediyoruz. Depremin 45. gününde Adana'da 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. 6 ay önce yine Adana'daydık. 4 Ekim'de yine bir Kökünü Kurutma Operasyonu yapmıştık. Başarılı operasyonda evlatlarımız Adana'da uyuşturucu satan, koordine eden, ticaretini yapan çeteleri çökertmişlerdi. 6 aydır yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. Bu sabah saat 05.00'te kahramanlarımızı yine yola çıkardık.
Toplam 224 şüpheli hedefleri vardı, 212'sini gözaltına aldılar. Operasyonu başarıyla tamamladılar ve yakalanan şüphelileri adalete teslim ettiler.
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonunda yakalanan 161 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 161 kişi adliyeye sevk edildi
17 Mart, 06:52
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