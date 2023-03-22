https://sputniknews.com.tr/20230322/bakan-soyludan-kokunu-kurutma-operasyonu-aciklamasi-212-kisi-gozaltina-alindi-1068597233.html
Bakan Soylu'dan 'Kökünü Kurutma Operasyonu' açıklaması: 212 kişi gözaltına alındı
Bakan Soylu'dan 'Kökünü Kurutma Operasyonu' açıklaması: 212 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda toplam 212 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı 22.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-22T08:39+0300
2023-03-22T08:39+0300
2023-03-22T08:39+0300
türkiye
kökünü kurutma operasyonu
uyuşturucu operasyonu
süleyman soylu
içişleri bakanlığı
adana
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Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230317/istanbulda-kokunu-kurutma-operasyonu-161-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1068377131.html
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kökünü kurutma operasyonu, uyuşturucu operasyonu, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, adana
kökünü kurutma operasyonu, uyuşturucu operasyonu, süleyman soylu, içişleri bakanlığı, adana
Bakan Soylu'dan 'Kökünü Kurutma Operasyonu' açıklaması: 212 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'da gerçekleştirilen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda toplam 212 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
Milletimizin Ramazan ayını tebrik ediyoruz. Yaşadığımız büyük afetin zorluklarını Ramazan'da Allah'tan daha kolaylaştırmasını niyaz ediyoruz. Depremin 45. gününde Adana'da 45. Kökünü Kurutma Operasyonu'nu gerçekleştirdik. 6 ay önce yine Adana'daydık. 4 Ekim'de yine bir Kökünü Kurutma Operasyonu yapmıştık. Başarılı operasyonda evlatlarımız Adana'da uyuşturucu satan, koordine eden, ticaretini yapan çeteleri çökertmişlerdi. 6 aydır yeni bir operasyonun düğmesine bastılar. Bu sabah saat 05.00'te kahramanlarımızı yine yola çıkardık.
Toplam 224 şüpheli hedefleri vardı, 212'sini gözaltına aldılar. Operasyonu başarıyla tamamladılar ve yakalanan şüphelileri adalete teslim ettiler.