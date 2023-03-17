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https://sputniknews.com.tr/20230317/istanbulda-kokunu-kurutma-operasyonu-161-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1068377131.html
İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 161 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 161 kişi adliyeye sevk edildi
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T06:52+0300
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uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde 175 şüpheli için yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 161 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinin otoparkından çıkarılarak otobüslerle adliyeye sevk edildi.Helikopter destekli operasyona 900 personel ve 11 narkotik köpeği katılmıştı. Yapılan baskınlarda, 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 83 fişek, 4 tabanca, çelik yelek, 60 taksi ve 35 motosiklete de el konulmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230314/istanbulda-kokunu-kurutma-operasyonu-161-kisi-gozaltina-alindi-1068214908.html
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türkiye, istanbul, uyuşturucu operasyonu
türkiye, istanbul, uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 161 kişi adliyeye sevk edildi

06:52 17.03.2023
© İHAİstanbul’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonunda yakalanan 161 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© İHA
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İstanbul’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde 175 şüpheli için yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 161 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinin otoparkından çıkarılarak otobüslerle adliyeye sevk edildi.
Helikopter destekli operasyona 900 personel ve 11 narkotik köpeği katılmıştı. Yapılan baskınlarda, 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 83 fişek, 4 tabanca, çelik yelek, 60 taksi ve 35 motosiklete de el konulmuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
TÜRKİYE
İstanbul'da 'kökünü kurutma operasyonu': 161 kişi gözaltına alındı
14 Mart, 07:47
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