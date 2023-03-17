https://sputniknews.com.tr/20230317/istanbulda-kokunu-kurutma-operasyonu-161-kisi-adliyeye-sevk-edildi-1068377131.html

İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 161 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 'Kökünü Kurutma Operasyonu': 161 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yakalanan 161 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından... 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T06:52+0300

2023-03-17T06:52+0300

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türkiye

türkiye

istanbul

uyuşturucu operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde 175 şüpheli için yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 161 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinin otoparkından çıkarılarak otobüslerle adliyeye sevk edildi.Helikopter destekli operasyona 900 personel ve 11 narkotik köpeği katılmıştı. Yapılan baskınlarda, 4 kilo 500 gram uyuşturucu, 83 fişek, 4 tabanca, çelik yelek, 60 taksi ve 35 motosiklete de el konulmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230314/istanbulda-kokunu-kurutma-operasyonu-161-kisi-gozaltina-alindi-1068214908.html

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türkiye, istanbul, uyuşturucu operasyonu