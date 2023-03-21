https://sputniknews.com.tr/20230321/nato-isvec-ve-finlandiyanin-askeri-entegrasyon-sureci-devam-ediyor-1068580146.html

NATO: İsveç ve Finlandiya'nın askeri entegrasyon süreci devam ediyor

NATO: İsveç ve Finlandiya'nın askeri entegrasyon süreci devam ediyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları henüz tüm üyelerce onaylanmamış olsa da askeri entegrasyon sürecinin... 21.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-21T19:35+0300

2023-03-21T19:35+0300

2023-03-21T19:35+0300

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Stoltenberg, NATO karargahında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik süreçleri hakkında konuşurken iki ülkenin de Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini ele aldığını ve Madrid Zirvesi'nde imzalanan Üçlü Muhtıra'nın gereklerini yerine getirdiğini söyledi."Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylamaya hazır" diyen Stoltenberg, bu kararı memnuniyetle karşıladığını, Türkiye'deki seçimlerden önce TBMM kapanmadan onayın verilmesini beklediğini dile getirdi.Stoltenberg, Macaristan meclisinin de 27 Mart'ta Finlandiya'nın üyeliğini oylama kararını memnuniyetle karşıladığını aktardı.'Önemli olan aynı anda katılım değil, tam üyelik'Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç'in aynı anda katılıp katılmamaları değil NATO'ya tam üye olmaları en önemli şey. İsveç de en kısa sürede tam üye olana kadar çalışmaya devam edeceğim" dedi.İsveç'in üye olacağına olan inancını dile getiren Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın davetli ülkeler olarak NATO'daki toplantılara katıldıklarını, NATO'nun sivil ve askeri altyapısına daha fazla entegre olduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:Stoltenberg, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Rusya ziyaretinde mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmesi, Çin-Rusya ilişkisi ve Ukrayna için 'barış planı' önerisi hakkındaki soruyu da yanıtladı.Çin'in Rusya'ya silah verdiğine dair bir kanıt görmediklerini belirten Stoltenberg, Rusya'nın böyle bir talepte bulunduğuna ve talebin Pekin tarafından değerlendirildiğine dair işaretler olduğunu söyledi.Stoltenberg, Çin'e bu talebi karşılamaması çağrısını yineleyerek, "Bu gayrimeşru bir savaşı desteklemek olur" diye konuştu.Çin'in barış planı önerisini değerlendiren Stoltenberg, şunları söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20230321/stoltenberg-nato-ulkelerinin-savunma-harcamalarini-cok-yavas-artirmasindan-sikayetci-1068577683.html

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