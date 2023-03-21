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Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını çok yavaş artırmasından şikayetçi
Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını çok yavaş artırmasından şikayetçi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi ülkelerin savunma harcamalarını çok yavaş artırdığını belirtti. 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T18:29+0300
2023-03-21T18:29+0300
dünya
nato
nato genel sekreteri jens stoltenberg
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NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırma konusunda çok yavaş davrandığını dile getiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Temmuz ayında Vilnius’taki görüşmede, savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2’sinin üzerine çıkarma taahhüdünde bulunması gerektiğini söyledi.Stoltenberg, NATO üyesi 30 ülkeden sadece 7’nin harcamalarını artırdığına dikkat çekerek beklentinin bu sayının daha fazla olması yönünde olduğunu anımsattı.
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nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg
nato, nato genel sekreteri jens stoltenberg

Stoltenberg, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını çok yavaş artırmasından şikayetçi

18:29 21.03.2023
© AFP 2023 / JOHN THYSJens Stoltenberg
Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
© AFP 2023 / JOHN THYS
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyesi ülkelerin savunma harcamalarını çok yavaş artırdığını belirtti.
NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırma konusunda çok yavaş davrandığını dile getiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak üyelerinin Temmuz ayında Vilnius’taki görüşmede, savunma harcamalarını gayri safi yurt içi hasılanın yüzde 2’sinin üzerine çıkarma taahhüdünde bulunması gerektiğini söyledi.
Stoltenberg, NATO üyesi 30 ülkeden sadece 7’nin harcamalarını artırdığına dikkat çekerek beklentinin bu sayının daha fazla olması yönünde olduğunu anımsattı.
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