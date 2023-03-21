https://sputniknews.com.tr/20230321/adalet-bakanligi-hatayda-yikilan-binalarin-muteahhidi-gunsayin-kuzey-kibristan-iadesini-istedi-1068553441.html
Adalet Bakanlığı, Hatay'da yıkılan binaların müteahhidi Günsay'ın Kuzey Kıbrıs'tan iadesini istedi
Adalet Bakanlığı, Hatay'da yıkılan binaların müteahhidi Günsay'ın Kuzey Kıbrıs'tan iadesini istedi
Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın Kuzey... 21.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-21T12:51+0300
2023-03-21T12:51+0300
2023-03-21T12:51+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
türkiye
deprem
hatay
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Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Günsay'ın Kuzey Kıbrıs'tan iadesine yönelik talepname hazırlandı.Talepnamede, Günsay'ın Türkiye'ye iadesi istendi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/hatayda-bina-yikim-ve-enkaz-kaldirma-calismalari-4-mahallede-devam-edecek-1068479221.html
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türkiye, deprem, hatay
Adalet Bakanlığı, Hatay'da yıkılan binaların müteahhidi Günsay'ın Kuzey Kıbrıs'tan iadesini istedi
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Adalet Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay'ın Kuzey Kıbrıs'tan iadesini istedi.
Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.
Bu kapsamda Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Günsay'ın Kuzey Kıbrıs'tan iadesine yönelik talepname hazırlandı.
Talepnamede, Günsay'ın Türkiye'ye iadesi istendi.