Adalet Bakanlığı, Hatay'da yıkılan binaların müteahhidi Günsay'ın Kuzey Kıbrıs'tan iadesini istedi

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi

6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.