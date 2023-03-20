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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/hatayda-bina-yikim-ve-enkaz-kaldirma-calismalari-4-mahallede-devam-edecek-1068479221.html
Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek
Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek
Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 4 mahallede süreceğini bildirdi. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T01:00+0300
2023-03-20T01:00+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
enkaz
bina
hatay
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Hatay Valiliğ'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, Antakya'daki Gazi, Ekinci, Ovakent ve Ürgen Paşa mahallelerinde devam edeceği belirtildi.Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği bilgisine yer verildi.
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enkaz, bina, hatay
enkaz, bina, hatay

Hatay’da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 4 mahallede devam edecek

01:00 20.03.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSEHatay'da deprem
Hatay'da deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AFP 2023 / OZAN KOSE
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Hatay Valiliği, Antakya ilçesinde aciliyeti bulunan bina yıkımlarının ve enkaz kaldırma çalışmalarının 4 mahallede süreceğini bildirdi.
Hatay Valiliğ'nden yapılan açıklamada, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan çalışmaların, Antakya'daki Gazi, Ekinci, Ovakent ve Ürgen Paşa mahallelerinde devam edeceği belirtildi.
Aciliyeti olan binaların yıkılacağı ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı ifade edilen açıklamada, bina sakinlerinin istemeleri halinde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği bilgisine yer verildi.
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