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Kılıçdaroğlu: Birleşeceğiz ve kazanacağız ama kime karşı
Kılıçdaroğlu: Birleşeceğiz ve kazanacağız ama kime karşı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Birleşeceğiz ve kazanacağız ama kime karşı" notuyla bir paylaşım yaptı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T22:03+0300
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politika
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu "Saat 22.00'de buarada buluşalım" açıklamasının ardında , sosyal medya hesabından, "Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" başlığı ile bir video yayınladı."Evime hoşgeldiniz. Bu akşam bir konuyu netleştirmek adına sizleri evime davet ettim" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:Videonun devamında "Şimdi gelelim asıl meseleye" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu "Biliyorsunuz, birleştire birleştire ülkeyi, kazanan bir oyuncu haline getirmeye çalıştığımı. Uzun süredir anlatıyorum. Peki biz ne için birleşiyoruz, neyi kazanmanın peşindeyiz? Tayyip Erdoğan'a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği, bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız?" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/kilicdaroglu-paylasti-saat-2200de-burada-bulusalim-1068525672.html
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kemal kılıçdaroğlu, twitter , açıklama
kemal kılıçdaroğlu, twitter , açıklama

Kılıçdaroğlu: Birleşeceğiz ve kazanacağız ama kime karşı

22:03 20.03.2023 (güncellendi: 22:22 20.03.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Birleşeceğiz ve kazanacağız ama kime karşı" notuyla bir paylaşım yaptı.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu "Saat 22.00'de buarada buluşalım" açıklamasının ardında , sosyal medya hesabından, "Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" başlığı ile bir video yayınladı.
"Evime hoşgeldiniz. Bu akşam bir konuyu netleştirmek adına sizleri evime davet ettim" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Asıl konuya geçmeden önce, seçim yaklaştıkça giderek artan tuhaf bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Saray iktidarı ve onunla yola çıkanlar, kadınların en temel haklarını bir kaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler. Kadınların en basit kazanımlarını çöpe atmaya kalkışıyorlar. Bakın, açık konuşalım. Oradaki hedef başı kapalı genç muhafazakar kadınlardır. Genç kadınları ezmek istiyorlar. Onları kontrol altına almak istiyorlar. Evet, dehşetle izliyoruz onları ve evet bunların hepsi, üzülerek ifade edeyim, gerçek."

Videonun devamında "Şimdi gelelim asıl meseleye" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu "Biliyorsunuz, birleştire birleştire ülkeyi, kazanan bir oyuncu haline getirmeye çalıştığımı. Uzun süredir anlatıyorum. Peki biz ne için birleşiyoruz, neyi kazanmanın peşindeyiz? Tayyip Erdoğan'a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği, bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız?" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
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Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Saat 22.00'de burada buluşalım'
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