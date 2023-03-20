https://sputniknews.com.tr/20230320/kilicdaroglu-birlesecegiz-ve-kazanacagiz-ama-kime-karsi-1068529014.html

Kılıçdaroğlu: Birleşeceğiz ve kazanacağız ama kime karşı

Kılıçdaroğlu: Birleşeceğiz ve kazanacağız ama kime karşı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından "Birleşeceğiz ve kazanacağız ama kime karşı" notuyla bir paylaşım yaptı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

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politika

kemal kılıçdaroğlu

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açıklama

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu "Saat 22.00'de buarada buluşalım" açıklamasının ardında , sosyal medya hesabından, "Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" başlığı ile bir video yayınladı."Evime hoşgeldiniz. Bu akşam bir konuyu netleştirmek adına sizleri evime davet ettim" diyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:Videonun devamında "Şimdi gelelim asıl meseleye" ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu "Biliyorsunuz, birleştire birleştire ülkeyi, kazanan bir oyuncu haline getirmeye çalıştığımı. Uzun süredir anlatıyorum. Peki biz ne için birleşiyoruz, neyi kazanmanın peşindeyiz? Tayyip Erdoğan'a karşı mı birleşiyoruz? Bu kadar emeği, bu kadar küçük bir hedef için mi harcayacağız?" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230320/kilicdaroglu-paylasti-saat-2200de-burada-bulusalim-1068525672.html

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kemal kılıçdaroğlu, twitter , açıklama