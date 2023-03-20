https://sputniknews.com.tr/20230320/kilicdaroglu-paylasti-saat-2200de-burada-bulusalim-1068525672.html

Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Saat 22.00'de burada buluşalım'

Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Saat 22.00'de burada buluşalım'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Saat 22.00'de burada buluşalım" paylaşımında bulundu. 20.03.2023, Sputnik Türkiye

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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu akşam saat 22.00'de sosyal medya hesabından bir açıklama yapacağı bilgisini verdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında "Saat 22.00'de burada buluşalım" dedi.

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kemal kılıçdaroğlu, twitter , buluşma