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Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Saat 22.00'de burada buluşalım'
Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Saat 22.00'de burada buluşalım'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Saat 22.00'de burada buluşalım" paylaşımında bulundu. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T20:10+0300
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu akşam saat 22.00'de sosyal medya hesabından bir açıklama yapacağı bilgisini verdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında "Saat 22.00'de burada buluşalım" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, twitter , buluşma
kemal kılıçdaroğlu, twitter , buluşma

Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Saat 22.00'de burada buluşalım'

20:10 20.03.2023 (güncellendi: 20:19 20.03.2023)
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© CHP FOTOĞRAF SERVİSİ
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Saat 22.00'de burada buluşalım" paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu akşam saat 22.00'de sosyal medya hesabından bir açıklama yapacağı bilgisini verdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında "Saat 22.00'de burada buluşalım" dedi.
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