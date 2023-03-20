https://sputniknews.com.tr/20230320/kilicdaroglu-paylasti-saat-2200de-burada-bulusalim-1068525672.html
Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Saat 22.00'de burada buluşalım'
Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Saat 22.00'de burada buluşalım'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Saat 22.00'de burada buluşalım" paylaşımında bulundu. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T20:10+0300
2023-03-20T20:10+0300
2023-03-20T20:19+0300
kemal kılıçdaroğlu
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buluşma
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CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu akşam saat 22.00'de sosyal medya hesabından bir açıklama yapacağı bilgisini verdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında "Saat 22.00'de burada buluşalım" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, twitter , buluşma
kemal kılıçdaroğlu, twitter , buluşma
Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Saat 22.00'de burada buluşalım'
20:10 20.03.2023 (güncellendi: 20:19 20.03.2023) Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Saat 22.00'de burada buluşalım" paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bu akşam saat 22.00'de sosyal medya hesabından bir açıklama yapacağı bilgisini verdi. Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında "Saat 22.00'de burada buluşalım" dedi.