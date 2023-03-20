https://sputniknews.com.tr/20230320/dolar-ve-altin-haftaya-nasil-basladi-1068485464.html
Dolar ve altın haftaya nasıl başladı?
Dolar ve altın haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 19,0120 liradan, euro 20,3060 liradan haftaya başladı. 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T09:26+0300
2023-03-20T09:26+0300
2023-03-20T09:26+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056312981_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c006390e192c2a41bcb1ac419c800be0.jpg
Serbest piyasada 19,0100 liradan alınan dolar 19,0120 liradan satılıyor. 20,3040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,3060 lira olarak belirlendi.Cuma günü, doların satış fiyatı 19,0070 lira, euronun satış fiyatı ise 20,2130 lira olmuştu.Gram altında yeni rekorGram altın bin 216 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 967 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 844 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1993 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 71.63 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71.63 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.136 puandan başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230317/dolar-19-tlnin-uzerinde-1068379416.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/0c/1056312981_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_7ce811874d2cc6b34b6ff5ff63ce89a0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve altın haftaya nasıl başladı?
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 19,0120 liradan, euro 20,3060 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 19,0100 liradan alınan dolar 19,0120 liradan satılıyor. 20,3040 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,3060 lira olarak belirlendi.
Cuma günü, doların satış fiyatı 19,0070 lira, euronun satış fiyatı ise 20,2130 lira olmuştu.
Gram altında yeni rekor
Gram altın bin 216 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 967 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 844 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1993 dolar seviyelerinde.
Brent petrolün varil fiyatı 71.63 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 71.63 dolardan işlem görüyor.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.136 puandan başladı.