https://sputniknews.com.tr/20230317/dolar-19-tlnin-uzerinde-1068379416.html

Dolar 19 TL'nin üzerinde

Dolar 19 TL'nin üzerinde

İstanbul serbest piyasada dolar 19.0020 liradan, euro 20.2340 liradan güne başladı. 17.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-17T09:14+0300

2023-03-17T09:14+0300

2023-03-17T09:14+0300

ekonomi

dolar

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euro

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altın

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Serbest piyasada 19,0000 liradan alınan dolar 19.0020 liradan satılıyor. 20,2320 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,2340 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 19,0010 lira, euronun satış fiyatı ise 20,1190 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 178 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 907 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 610 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1928 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 75.32 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75.32 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.229 puandan başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230316/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1068326777.html

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