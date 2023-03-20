https://sputniknews.com.tr/20230320/bankanin-sistemsel-acigini-kullanarak-dolandiricilik-yaptilar-81-zanli-yakalandi-1068510927.html

Bankanın sistemsel açığını kullanarak dolandırıcılık yaptılar: 81 zanlı yakalandı

Bankanın sistemsel açığını kullanarak dolandırıcılık yaptılar: 81 zanlı yakalandı

Bir bankanın sistemsel açığından faydalanarak 10 milyon 432 bin lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik 20 ilde düzenlenen... 20.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-20T15:33+0300

2023-03-20T15:33+0300

2023-03-20T15:33+0300

türkiye

banka

banka dolandırıcılığı

siber

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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir bankanın güvenlik açığını kullanarak kendi hesaplarına para geçiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan incelemede, İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli iki kişinin, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içerisinde 210 farklı banka hesabına para gönderdikleri belirlendi.Para hareketleri incelemeye alınan şüphelilerin, bu banka hesaplarına toplamda 5 bin 500 kez 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.Bu yolla ilgili bankayı 10 milyon 432 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen zanlıları teknik ve fiziki takibe alan polis, paraların gönderildiği hesapların, çoğu İ.Ç. ve G.N.Ç'nin akrabası olmak üzere toplam 107 kişiye ait olduğunu ve havale işlemleri sırasında sürekli irtibatta bulunduklarını tespit etti.Adres ve kimlikleri belirlenen 107 kişinin yakalanması için harekete geçen polis, İstanbul merkezli toplam 20 ildeki adreslere baskın yaptı.Operasyonda, İ.Ç. ve G.N.Ç'nin de aralarında bulunduğu 81 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230301/caldigi-konteyneri-depremzedeye-satan-dolandirici-tutuklandi-1067644222.html

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