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https://sputniknews.com.tr/20230320/bankanin-sistemsel-acigini-kullanarak-dolandiricilik-yaptilar-81-zanli-yakalandi-1068510927.html
Bankanın sistemsel açığını kullanarak dolandırıcılık yaptılar: 81 zanlı yakalandı
Bankanın sistemsel açığını kullanarak dolandırıcılık yaptılar: 81 zanlı yakalandı
Bir bankanın sistemsel açığından faydalanarak 10 milyon 432 bin lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik 20 ilde düzenlenen... 20.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-20T15:33+0300
2023-03-20T15:33+0300
türkiye
banka
banka dolandırıcılığı
siber
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Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir bankanın güvenlik açığını kullanarak kendi hesaplarına para geçiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan incelemede, İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli iki kişinin, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içerisinde 210 farklı banka hesabına para gönderdikleri belirlendi.Para hareketleri incelemeye alınan şüphelilerin, bu banka hesaplarına toplamda 5 bin 500 kez 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.Bu yolla ilgili bankayı 10 milyon 432 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen zanlıları teknik ve fiziki takibe alan polis, paraların gönderildiği hesapların, çoğu İ.Ç. ve G.N.Ç'nin akrabası olmak üzere toplam 107 kişiye ait olduğunu ve havale işlemleri sırasında sürekli irtibatta bulunduklarını tespit etti.Adres ve kimlikleri belirlenen 107 kişinin yakalanması için harekete geçen polis, İstanbul merkezli toplam 20 ildeki adreslere baskın yaptı.Operasyonda, İ.Ç. ve G.N.Ç'nin de aralarında bulunduğu 81 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230301/caldigi-konteyneri-depremzedeye-satan-dolandirici-tutuklandi-1067644222.html
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banka, banka dolandırıcılığı, siber
banka, banka dolandırıcılığı, siber

Bankanın sistemsel açığını kullanarak dolandırıcılık yaptılar: 81 zanlı yakalandı

15:33 20.03.2023
© AASiber polis
Siber polis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2023
© AA
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Bir bankanın sistemsel açığından faydalanarak 10 milyon 432 bin lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen şüphelilere yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonda 81 şüpheli gözaltına alındı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir bankanın güvenlik açığını kullanarak kendi hesaplarına para geçiren zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, İ.Ç. ve G.N.Ç. isimli iki kişinin, kendi banka hesapları üzerinden 48 saat içerisinde 210 farklı banka hesabına para gönderdikleri belirlendi.
Para hareketleri incelemeye alınan şüphelilerin, bu banka hesaplarına toplamda 5 bin 500 kez 2 bin lira tutarında havale işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Bu yolla ilgili bankayı 10 milyon 432 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen zanlıları teknik ve fiziki takibe alan polis, paraların gönderildiği hesapların, çoğu İ.Ç. ve G.N.Ç'nin akrabası olmak üzere toplam 107 kişiye ait olduğunu ve havale işlemleri sırasında sürekli irtibatta bulunduklarını tespit etti.
Adres ve kimlikleri belirlenen 107 kişinin yakalanması için harekete geçen polis, İstanbul merkezli toplam 20 ildeki adreslere baskın yaptı.
Operasyonda, İ.Ç. ve G.N.Ç'nin de aralarında bulunduğu 81 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız silah, 4 şarjör, 50 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürerken, diğer 26 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adana’da bir şahıs, depremde evi hasar gören vatandaşı başkasına ait konteyneri 13 bin TL’ye satarak dolandırdı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2023
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