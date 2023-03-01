https://sputniknews.com.tr/20230301/caldigi-konteyneri-depremzedeye-satan-dolandirici-tutuklandi-1067644222.html
Çaldığı konteyneri depremzedeye satan dolandırıcı tutuklandı
Çaldığı konteyneri depremzedeye satan dolandırıcı tutuklandı
Adana’da bir şahıs, depremde evi hasar gören vatandaşı başkasına ait konteyneri 13 bin TL’ye satarak dolandırdı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak... 01.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-01T11:55+0300
2023-03-01T11:55+0300
2023-03-01T11:55+0300
türkiye
deprem
depremzede
dolandırıcılık
kahramanmaraş
konteyner
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır hasar gören İ.K. adlı bir depremzede, ailesiyle birlikte geçici bir süre barınma ihtiyaçlarını karşılamak için konteyner arayışına girdi. İ.K. kahvehanede arkadaşlarına durumu anlatırken şüpheli Feyyaz Ceyhun D. de duydu. Şüpheli, İ.K.’nin yanına gelerek kendisinde konteyner olduğunu ve satabileceğini ifade etti. İkili arasında geçen pazarlığın ardından piyasa değeri 25 bin TL olan 12 metrekarelik konteyneri şüpheli, İ.K.’ye 13 bin TL’ye sattı. Vinç kiralayan Feyyaz Ceyhun D., Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi’ndeki bir tarım arazisinde bulunan konteyneri araca yükletip İ.K.’nin verdiği adrese teslim ederek parasını aldı.Arsa sahibi konteyneri göremeyince gerçek ortaya çıktıDevletten kiraladığı arazide tarım arazisine çiftlik kuran R.A., arazisine kontrole geldiği sırada konteynerin olmadığını gördü. Çalışanların barınması için aldığı konteyner çalınınca R.A., durumu polise bindirdi. Bunun üzerine polis ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek Feyyaz Ceyhun D.'nin izine ulaştı.Dolandırıcının izini bulan polis ekipleri, şüpheli şahsı düzenlendiği operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen zanlı ifadesinde, “Oturduğum evin yakınında başı boş bir konteyner vardı. Kahvehanede konuşmalara kulak misafiri olunca onu satabileceğimi düşündüm” diyerek suçunu itiraf etti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konteyner ise sahibine teslim edildi.
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deprem, depremzede, dolandırıcılık, kahramanmaraş, konteyner
deprem, depremzede, dolandırıcılık, kahramanmaraş, konteyner
Çaldığı konteyneri depremzedeye satan dolandırıcı tutuklandı
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Adana’da bir şahıs, depremde evi hasar gören vatandaşı başkasına ait konteyneri 13 bin TL’ye satarak dolandırdı. Şüpheli, polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi ağır hasar gören İ.K. adlı bir depremzede, ailesiyle birlikte geçici bir süre barınma ihtiyaçlarını karşılamak için konteyner arayışına girdi. İ.K. kahvehanede arkadaşlarına durumu anlatırken şüpheli Feyyaz Ceyhun D. de duydu. Şüpheli, İ.K.’nin yanına gelerek kendisinde konteyner olduğunu ve satabileceğini ifade etti.
İkili arasında geçen pazarlığın ardından piyasa değeri 25 bin TL olan 12 metrekarelik konteyneri şüpheli, İ.K.’ye 13 bin TL’ye sattı. Vinç kiralayan Feyyaz Ceyhun D., Sarıçam ilçesine bağlı Balcalı Mahallesi’ndeki bir tarım arazisinde bulunan konteyneri araca yükletip İ.K.’nin verdiği adrese teslim ederek parasını aldı.
Arsa sahibi konteyneri göremeyince gerçek ortaya çıktı
Devletten kiraladığı arazide tarım arazisine çiftlik kuran R.A., arazisine kontrole geldiği sırada konteynerin olmadığını gördü. Çalışanların barınması için aldığı konteyner çalınınca R.A., durumu polise bindirdi. Bunun üzerine polis ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek Feyyaz Ceyhun D.'nin izine ulaştı.
Dolandırıcının izini bulan polis ekipleri, şüpheli şahsı düzenlendiği operasyonla yakaladı. Emniyete götürülen zanlı ifadesinde, “Oturduğum evin yakınında başı boş bir konteyner vardı. Kahvehanede konuşmalara kulak misafiri olunca onu satabileceğimi düşündüm” diyerek suçunu itiraf etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konteyner ise sahibine teslim edildi.