https://sputniknews.com.tr/20230319/suriyeli-din-adami-sahrur-kuran-yakan-ukraynali-askerler-dunyayi-yeni-bir-din-savasina-cekiyor-1068459156.html

Suriyeli din adamı Şahrur: Kuran yakan Ukraynalı askerler dünyayı yeni bir din savaşına çekiyor

Suriyeli din adamı Şahrur: Kuran yakan Ukraynalı askerler dünyayı yeni bir din savaşına çekiyor

Suriyeli din adamı Hodr Şahrur, Ukraynalı askerlerin Kuran-ı Kerim yakmasının dünyanın yeni bir din savaşına çekilmesinin adımı olabileceğini söyledi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T13:23+0300

2023-03-19T13:23+0300

2023-03-19T13:23+0300

ukrayna krizi

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suriye

ukrayna

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Kuran-ı Kerim'in Ukraynalı askerler tarafından yakılması hakkında Sputnik'e konuşan Şahrur, "Kuran-ı Kerim'in yakıldığı sahneleri görünce büyük bir acı yaşadım. Bu tür sahneler nefret uyandırıyor ve bu insanların diyaloğa değil medeniyetler çatışmasına meyilli olduklarını hissettiriyor, bu eylemleriyle dünyayı yeni bir din savaşına çekiyorlar" dedi. ABD öncülüğündeki Batı'nın Kuran-ı Kerim'e olan saygısından önce İncil'e olan saygısını yitirdiğini vurgulayan Şahrur, bu nedenle Batı'nın tüm dinlere, özellikle de Müslümanlara düşmanca yaklaşmasının şaşırtıcı olmadığını kaydetti. Daha önce Ukrayna askerlerinin Kuran'ı Kerim'le dalga geçtikleri bir videoyu yayınlayan Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, "Onları bulup cezalandıracağım" demişti. Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kuran-ı Kerim'le alay eden Ukraynalı askeri tasfiye edene 5 milyon, onu canlı yakalayana 10 milyon ruble ödül vereceğini açıklamıştı.

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