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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230319/suriyeli-din-adami-sahrur-kuran-yakan-ukraynali-askerler-dunyayi-yeni-bir-din-savasina-cekiyor-1068459156.html
Suriyeli din adamı Şahrur: Kuran yakan Ukraynalı askerler dünyayı yeni bir din savaşına çekiyor
Suriyeli din adamı Şahrur: Kuran yakan Ukraynalı askerler dünyayı yeni bir din savaşına çekiyor
Suriyeli din adamı Hodr Şahrur, Ukraynalı askerlerin Kuran-ı Kerim yakmasının dünyanın yeni bir din savaşına çekilmesinin adımı olabileceğini söyledi. 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T13:23+0300
2023-03-19T13:23+0300
ukrayna krizi
kuran
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ukrayna
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Kuran-ı Kerim'in Ukraynalı askerler tarafından yakılması hakkında Sputnik'e konuşan Şahrur, "Kuran-ı Kerim'in yakıldığı sahneleri görünce büyük bir acı yaşadım. Bu tür sahneler nefret uyandırıyor ve bu insanların diyaloğa değil medeniyetler çatışmasına meyilli olduklarını hissettiriyor, bu eylemleriyle dünyayı yeni bir din savaşına çekiyorlar" dedi. ABD öncülüğündeki Batı'nın Kuran-ı Kerim'e olan saygısından önce İncil'e olan saygısını yitirdiğini vurgulayan Şahrur, bu nedenle Batı'nın tüm dinlere, özellikle de Müslümanlara düşmanca yaklaşmasının şaşırtıcı olmadığını kaydetti. Daha önce Ukrayna askerlerinin Kuran'ı Kerim'le dalga geçtikleri bir videoyu yayınlayan Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, "Onları bulup cezalandıracağım" demişti. Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kuran-ı Kerim'le alay eden Ukraynalı askeri tasfiye edene 5 milyon, onu canlı yakalayana 10 milyon ruble ödül vereceğini açıklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230319/mehmet-perincek-ukraynali-askerlerin-kuran-yakma-olayi-atlantik-planlarinin-bir-parcasi-1068458364.html
https://sputniknews.com.tr/20230318/cecen-lider-kadirov-kuran-yakan-ukraynali-askerin-basina-odul-koydu-1068435981.html
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kuran, suriye, ukrayna
kuran, suriye, ukrayna

Suriyeli din adamı Şahrur: Kuran yakan Ukraynalı askerler dünyayı yeni bir din savaşına çekiyor

13:23 19.03.2023
© AAKuran
Kuran - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2023
© AA
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Suriyeli din adamı Hodr Şahrur, Ukraynalı askerlerin Kuran-ı Kerim yakmasının dünyanın yeni bir din savaşına çekilmesinin adımı olabileceğini söyledi.
Kuran-ı Kerim'in Ukraynalı askerler tarafından yakılması hakkında Sputnik'e konuşan Şahrur, "Kuran-ı Kerim'in yakıldığı sahneleri görünce büyük bir acı yaşadım. Bu tür sahneler nefret uyandırıyor ve bu insanların diyaloğa değil medeniyetler çatışmasına meyilli olduklarını hissettiriyor, bu eylemleriyle dünyayı yeni bir din savaşına çekiyorlar" dedi.
ABD öncülüğündeki Batı'nın Kuran-ı Kerim'e olan saygısından önce İncil'e olan saygısını yitirdiğini vurgulayan Şahrur, bu nedenle Batı'nın tüm dinlere, özellikle de Müslümanlara düşmanca yaklaşmasının şaşırtıcı olmadığını kaydetti.
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Daha önce Ukrayna askerlerinin Kuran'ı Kerim'le dalga geçtikleri bir videoyu yayınlayan Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Kadirov, "Onları bulup cezalandıracağım" demişti. Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kuran-ı Kerim'le alay eden Ukraynalı askeri tasfiye edene 5 milyon, onu canlı yakalayana 10 milyon ruble ödül vereceğini açıklamıştı.
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