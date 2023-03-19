Mehmet Perinçek: Ukraynalı askerlerin Kuran yakma olayı, Atlantik planlarının parçası

Kiev rejimi ve onun neo-Nazi ideolojisi, Atlantik cephesinin bir enstrümanı konumundadır. Dolayısıyla Atlantik cephesinin, başka ülkeleri, milliyetleri, dinlerive etnik grupları aşağı gören, onları köleleştirmek isteyen ideolojisinin ve stratejisinin Kiev’deki rejimin askerlerine ve ordusuna yansıması da kaçınılmazdır. Kiev rejimi ve onun neo-Nazi ideolojisi, Atlantik cephesinin bir enstrümanı konumundadır. Dolayısıyla Atlantik cephesinin, başka ülkeleri, milliyetleri, dinlerive etnik grupları aşağı gören, onları köleleştirmek isteyen ideolojisinin ve stratejisinin Kiev’deki rejimin askerlerine ve ordusuna yansıması da kaçınılmazdır.

Bu tür yaklaşımlar, (Nazi lideri Adolf) Hitler’den başlayarak (eski ABD Başkanı George W.) Bush’lara kadar devam eden ve bugünkü Ukrayna’ya bırakılan mirasın bir parçasıdır. Bu tür yaklaşımlar, (Nazi lideri Adolf) Hitler’den başlayarak (eski ABD Başkanı George W.) Bush’lara kadar devam eden ve bugünkü Ukrayna’ya bırakılan mirasın bir parçasıdır.

ABD başta olmak üzere Atlantik cephesinin medeniyet düşmanlığını Irak’ta, Afganistan’da, Vietnam’da, Kore’de ve diğer pek çok yerde, oralar yağmalanırken gördük. Şimdi Ukrayna’da da bu medeniyet düşmanlığı, farklı şekillerde kendisini göstermektedir. ABD başta olmak üzere Atlantik cephesinin medeniyet düşmanlığını Irak’ta, Afganistan’da, Vietnam’da, Kore’de ve diğer pek çok yerde, oralar yağmalanırken gördük. Şimdi Ukrayna’da da bu medeniyet düşmanlığı, farklı şekillerde kendisini göstermektedir.

İdeolojik plandaki bu neo-Nazi kalıntılarının stratejik planda medeniyetler çatışmasını yaratmaya çalıştıklarını görüyoruz. Çeşitli milliyetleri birbirine kırdırtmak, kardeş ve hatta bir olan Ukrayna halkıyla Rus halkını düşman yapmaya çalışmak, Hıristiyan’ı Müslüman’a, Müslüman’ı Hıristiyan’a kırdırtmaya çalışmak, o medeniyetler çatışması adı altında dünyayı ve bölgemizi kaosa sürüklemek yine Atlantik cephesinin planları arasındadır. İdeolojik plandaki bu neo-Nazi kalıntılarının stratejik planda medeniyetler çatışmasını yaratmaya çalıştıklarını görüyoruz. Çeşitli milliyetleri birbirine kırdırtmak, kardeş ve hatta bir olan Ukrayna halkıyla Rus halkını düşman yapmaya çalışmak, Hıristiyan’ı Müslüman’a, Müslüman’ı Hıristiyan’a kırdırtmaya çalışmak, o medeniyetler çatışması adı altında dünyayı ve bölgemizi kaosa sürüklemek yine Atlantik cephesinin planları arasındadır.

Kuran yakma olayı, Atlantik cephesinin medeniyet çatışmasına yönelik stratejik planının parçalarından bir tanesidir. Kuran yakma olayı, Atlantik cephesinin medeniyet çatışmasına yönelik stratejik planının parçalarından bir tanesidir.

Diğer taraftan bu olay Ukraynalı Müslümanlar için de bir ders niteliğindedir. Buradan da Kiev rejiminin özünü anlamak açısından dersler çıkartılmalıdır. Ancak bu planların karşısında büyük insanlık vardır. Müslümanı, Hıristiyanı, Budisti, Musevisi ile farklı dinlerden, farklı etnik kökenlerden, milletlerden, milliyetlerden koskoca bir insanlık, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu Atlantik ideolojisine, neo-Nazi ideolojisine ve tek kutuplu dünya projesine karşı birleşecektir ve birleşmektedir. Diğer taraftan bu olay Ukraynalı Müslümanlar için de bir ders niteliğindedir. Buradan da Kiev rejiminin özünü anlamak açısından dersler çıkartılmalıdır. Ancak bu planların karşısında büyük insanlık vardır. Müslümanı, Hıristiyanı, Budisti, Musevisi ile farklı dinlerden, farklı etnik kökenlerden, milletlerden, milliyetlerden koskoca bir insanlık, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu Atlantik ideolojisine, neo-Nazi ideolojisine ve tek kutuplu dünya projesine karşı birleşecektir ve birleşmektedir.

Ve çok kutuplu bir dünyayı kurarken de dinler ve milliyetler arasındaki eşitliği sağlayacak, emperyalistlerin kışkırttığı bölgesel, etnik ve dinsel çatışmaları dostluğa kavuşturacak ve önümüzdeki süreçte bir uyum dünyasını yaratacaktır. Ve çok kutuplu bir dünyayı kurarken de dinler ve milliyetler arasındaki eşitliği sağlayacak, emperyalistlerin kışkırttığı bölgesel, etnik ve dinsel çatışmaları dostluğa kavuşturacak ve önümüzdeki süreçte bir uyum dünyasını yaratacaktır.