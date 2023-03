https://sputniknews.com.tr/20230318/cecen-lider-kadirov-kuran-yakan-ukraynali-askerin-basina-odul-koydu-1068435981.html

Çeçen lider Kadirov, Kuran yakan Ukraynalı askerin başına ödül koydu

18.03.2023

Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kuran'la alay eden Ukraynalı askeri tasfiye edene 5 milyon, onu canlı yakalayana 10 milyon ruble ödül vereceğini duyurdu.'Canlı yakalayana iki kat daha fazla ödül'Bu eylemin basit bir kınamayla geçiştirilemeyeceğine vurgu yapan Kadirov, "Bu pisliğin ortadan kaldırılması için 5 milyon rublelik bir ödül koyuyorum. Canlı yakalayana iki kat daha fazla, 10 milyon ruble" ifadelerini kullandı.Kuran'la dalga geçen askerin bir korkak olduğunu ve her an her yerde cezalandırılabileceğine vurgu yapan Kadirov, “Bunun ne zaman olacağı ve bu görevi tam olarak kimin gerçekleştireceği önemli değil. Bunu bir müfreze, bir grup, tek bir kişi veya siperdeki komşusu da yapabilir" ifadelerine yer verdi. Daha önce Kadirov, Ukrayna askerlerinin Kuran’la dalga geçtikleri bir videoyu yayınlamış, onları bulup cezalandıracağı sözü vermişti.

