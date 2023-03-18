Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230318/cecen-lider-kadirov-kuran-yakan-ukraynali-askerin-basina-odul-koydu-1068435981.html
Çeçen lider Kadirov, Kuran yakan Ukraynalı askerin başına ödül koydu
Çeçen lider Kadirov, Kuran yakan Ukraynalı askerin başına ödül koydu
Çeçen lider Kadirov, Kuran-ı Kerim yakan Ukraynalı askerin başına ödül koyduğunu duyurdu. 18.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-18T16:30+0300
2023-03-18T16:30+0300
dünya
çeçenistan
çeçenistan cumhuriyeti
ramzan kadirov
kuran-ı kerim
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1f/1055206998_0:0:1975:1111_1920x0_80_0_0_dd74c425b08b8b07a878a52f205353f5.jpg
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kuran'la alay eden Ukraynalı askeri tasfiye edene 5 milyon, onu canlı yakalayana 10 milyon ruble ödül vereceğini duyurdu.'Canlı yakalayana iki kat daha fazla ödül'Bu eylemin basit bir kınamayla geçiştirilemeyeceğine vurgu yapan Kadirov, "Bu pisliğin ortadan kaldırılması için 5 milyon rublelik bir ödül koyuyorum. Canlı yakalayana iki kat daha fazla, 10 milyon ruble" ifadelerini kullandı.Kuran'la dalga geçen askerin bir korkak olduğunu ve her an her yerde cezalandırılabileceğine vurgu yapan Kadirov, “Bunun ne zaman olacağı ve bu görevi tam olarak kimin gerçekleştireceği önemli değil. Bunu bir müfreze, bir grup, tek bir kişi veya siperdeki komşusu da yapabilir" ifadelerine yer verdi. Daha önce Kadirov, Ukrayna askerlerinin Kuran’la dalga geçtikleri bir videoyu yayınlamış, onları bulup cezalandıracağı sözü vermişti.
çeçenistan
çeçenistan cumhuriyeti
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/1f/1055206998_121:0:1920:1349_1920x0_80_0_0_2411bd0cda52824753e227f3b55daa2d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov, kuran-ı kerim, ukrayna
çeçenistan, çeçenistan cumhuriyeti, ramzan kadirov, kuran-ı kerim, ukrayna

Çeçen lider Kadirov, Kuran yakan Ukraynalı askerin başına ödül koydu

16:30 18.03.2023
© SputnikRamzan Kadirov
Ramzan Kadirov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.03.2023
© Sputnik
Abone olTelegram
Çeçen lider Kadirov, Kuran-ı Kerim yakan Ukraynalı askerin başına ödül koyduğunu duyurdu.
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kuran'la alay eden Ukraynalı askeri tasfiye edene 5 milyon, onu canlı yakalayana 10 milyon ruble ödül vereceğini duyurdu.

'Canlı yakalayana iki kat daha fazla ödül'

Bu eylemin basit bir kınamayla geçiştirilemeyeceğine vurgu yapan Kadirov, "Bu pisliğin ortadan kaldırılması için 5 milyon rublelik bir ödül koyuyorum. Canlı yakalayana iki kat daha fazla, 10 milyon ruble" ifadelerini kullandı.
Kuran'la dalga geçen askerin bir korkak olduğunu ve her an her yerde cezalandırılabileceğine vurgu yapan Kadirov, “Bunun ne zaman olacağı ve bu görevi tam olarak kimin gerçekleştireceği önemli değil. Bunu bir müfreze, bir grup, tek bir kişi veya siperdeki komşusu da yapabilir" ifadelerine yer verdi.
Daha önce Kadirov, Ukrayna askerlerinin Kuran’la dalga geçtikleri bir videoyu yayınlamış, onları bulup cezalandıracağı sözü vermişti.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала