https://sputniknews.com.tr/20230319/italyan-medyasi-sampt-sistemlerinin-kieve-gonderilmesi-oncesi-ukraynali-askerler-egitimden-gecti-1068472463.html

İtalyan medyası: SAMP/T sistemlerinin Kiev’e gönderilmesi öncesi Ukraynalı askerler eğitimden geçti

İtalyan medyası: SAMP/T sistemlerinin Kiev’e gönderilmesi öncesi Ukraynalı askerler eğitimden geçti

İtalya’nın Fransa ile birlikte göndermeyi taahhüt ettiği SAMP/T uçaksavar füze sistemlerinin Ukrayna'ya teslimatından önce yaklaşık 20 Ukrayna askerinin bir... 19.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-19T19:32+0300

2023-03-19T19:32+0300

2023-03-19T19:32+0300

ukrayna krizi

italya

ukrayna

asker

eğitim

samp/t

uçaksavar füze

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İtalyan il Fatto Quotidiano gazetesine göre SAMP/T uçaksavar füze sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesinden önce yaklaşık 20 Ukrayna askeri Latina bölgesindeki Sabaudia kentinde yer alan İtalyan askeri üssünde eğitim gördü.Haberde mart başlarında İtalya’ya varan Ukrayna askerlerinin artık eğitimlerini tamamlamış durumda. İtalya’nın Fransa ile birlikte Kiev’e vermeyi taahhüt ettiği SAMP/T uçaksavar füze sistemlerinin tedarik tarihi ise ilkbahar sonu olarak planlanıyor.Ukraynalı askerlerin simülatörlerde eğitim gördüğü Sabaudia'dan sonra Sardunya'ya sevk edilmesinin planlandığına dikkat çeken gazete, burada gerçek atışların yapılabileceğini yazdı, ancak bu iddia resmi kaynaklarca doğrulanmadı.Diğer bir grup askerin ise başkent Roma’da zırhlı araç kullanma eğitimi gördüğü belirtildi.

italya

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italya, ukrayna, asker, eğitim, samp/t, uçaksavar füze