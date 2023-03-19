https://sputniknews.com.tr/20230319/italyan-medyasi-sampt-sistemlerinin-kieve-gonderilmesi-oncesi-ukraynali-askerler-egitimden-gecti-1068472463.html
İtalyan medyası: SAMP/T sistemlerinin Kiev’e gönderilmesi öncesi Ukraynalı askerler eğitimden geçti
İtalyan medyası: SAMP/T sistemlerinin Kiev’e gönderilmesi öncesi Ukraynalı askerler eğitimden geçti
İtalya’nın Fransa ile birlikte göndermeyi taahhüt ettiği SAMP/T uçaksavar füze sistemlerinin Ukrayna'ya teslimatından önce yaklaşık 20 Ukrayna askerinin bir... 19.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-19T19:32+0300
2023-03-19T19:32+0300
2023-03-19T19:32+0300
ukrayna krizi
italya
ukrayna
asker
eğitim
samp/t
uçaksavar füze
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İtalyan il Fatto Quotidiano gazetesine göre SAMP/T uçaksavar füze sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesinden önce yaklaşık 20 Ukrayna askeri Latina bölgesindeki Sabaudia kentinde yer alan İtalyan askeri üssünde eğitim gördü.Haberde mart başlarında İtalya’ya varan Ukrayna askerlerinin artık eğitimlerini tamamlamış durumda. İtalya’nın Fransa ile birlikte Kiev’e vermeyi taahhüt ettiği SAMP/T uçaksavar füze sistemlerinin tedarik tarihi ise ilkbahar sonu olarak planlanıyor.Ukraynalı askerlerin simülatörlerde eğitim gördüğü Sabaudia'dan sonra Sardunya'ya sevk edilmesinin planlandığına dikkat çeken gazete, burada gerçek atışların yapılabileceğini yazdı, ancak bu iddia resmi kaynaklarca doğrulanmadı.Diğer bir grup askerin ise başkent Roma’da zırhlı araç kullanma eğitimi gördüğü belirtildi.
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MIA „Rosiya Segodnya“
italya, ukrayna, asker, eğitim, samp/t, uçaksavar füze
italya, ukrayna, asker, eğitim, samp/t, uçaksavar füze
İtalyan medyası: SAMP/T sistemlerinin Kiev’e gönderilmesi öncesi Ukraynalı askerler eğitimden geçti
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İtalya’nın Fransa ile birlikte göndermeyi taahhüt ettiği SAMP/T uçaksavar füze sistemlerinin Ukrayna'ya teslimatından önce yaklaşık 20 Ukrayna askerinin bir İtalyan askeri üssünde eğitim gördüğü belirtildi.
İtalyan il Fatto Quotidiano gazetesine göre SAMP/T uçaksavar füze sistemlerinin Ukrayna'ya gönderilmesinden önce yaklaşık 20 Ukrayna askeri Latina bölgesindeki Sabaudia kentinde yer alan İtalyan askeri üssünde eğitim gördü.
Haberde mart başlarında İtalya’ya varan Ukrayna askerlerinin artık eğitimlerini tamamlamış durumda.
İtalya’nın Fransa ile birlikte Kiev’e vermeyi taahhüt ettiği SAMP/T uçaksavar füze sistemlerinin tedarik tarihi ise ilkbahar sonu olarak planlanıyor.
Ukraynalı askerlerin simülatörlerde eğitim gördüğü Sabaudia'dan sonra Sardunya'ya sevk edilmesinin planlandığına dikkat çeken gazete, burada gerçek atışların yapılabileceğini yazdı, ancak bu iddia resmi kaynaklarca doğrulanmadı.
Diğer bir grup askerin ise başkent Roma’da zırhlı araç kullanma eğitimi gördüğü belirtildi.