https://sputniknews.com.tr/20230318/pakistanda-eski-basbakan-hanin-konutuna-polis-operasyonu-30-gosterici-gozaltina-alindi-1068434605.html

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın konutuna polis operasyonu: 30 gösterici gözaltına alındı

Pakistan'da eski Başbakan Han'ın konutuna polis operasyonu: 30 gösterici gözaltına alındı

Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'ın Lahor'daki konutuna gerçekleştirilen polis operasyonunda, destekçilerinin kurduğu kamp ve çadırlar yıkıldı. Taraflar... 18.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-18T15:16+0300

2023-03-18T15:16+0300

2023-03-18T15:16+0300

dünya

pakistan

imran han

pti

pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti)

gözaltı

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Pakistan'da eski Başbakan ve Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) lideri Imran Han, başkent İslamabad'da hakim karşısına çıkmak üzere Lahor'un Zaman Park bölgesindeki konutundan ayrıldı. Han'ın çıkışından sonra konutuna polis tarafından operasyon gerçekleştirildi. Polis ekipleri ile operasyona tepki gösteren Han'ın destekçileri arasında tansiyon yükseldi. Polis memuru Suhail Sukhera, bölgeye Han'ın destekçileri tarafından kurulan kamp ve çadırları kaldırmak için harekete geçtiklerini ifade etti. Sukhera evin önüne Han destekçileri tarafından kurulan barikatların iş makinesiyle yıkıldığını, benzin dolu şişeler, demir çubuklar ve coplar bulunduğunu, Han'ın destekçilerinin ve parti çalışanlarının polise taş ve molotof atarak direnmeye çalıştığını belirtti. Çıkan olaylarda 30 PTI destekçisi gözaltına alındı.'Mahkeme beni tutuklama niyetinde'Han evine gerçekleştirilen operasyon sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm davalarımda kefaletle serbest bırakılmama rağmen hükümetin beni tutuklamak istediği açık. Kötü niyetlerini bilmeme rağmen hukukun üstünlüğüne inandığım için İslamabad'a ve mahkemeye gidiyorum. Ancak bu dolandırıcı çetesinin kötü niyeti herkes tarafından anlaşılmalıdır" ifadelerini kullandı. Han, Lahor'da olanların mahkemeye çıkarılmasıyla alakalı olmadığını, amaçlarının kendisinin hapse atılarak seçim kampanyasını yönetmesinin engellenmesi olduğunu kaydetti.Tutuklama kararı askıya alınmıştıÖte yandan, Imran Han hükümeti, geçtiğimiz yılın Nisan ayında parlamentoda yapılan bir güven oylamasının ardından düşmüştü. Görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanan Han hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart'ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı. Gözaltı işlemi için ertesi gün gerçekleştirilen operasyonda PTI destekçileri ile polis arasında çatışma çıkarken, Han gözaltına alınamamıştı. İslamabad'daki mahkeme, duruşmaya katılacağını ileten Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230315/pakistan-yargisi-tutuklama-kararini-askiya-almayi-reddetti-imran-han-bu-orman-kanunu-dedi-1068311385.html

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pakistan, imran han, pti, pakistan adalet hareketi (pakistan tahrik-i insaf - pti), gözaltı