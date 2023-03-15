https://sputniknews.com.tr/20230315/pakistan-yargisi-tutuklama-kararini-askiya-almayi-reddetti-imran-han-bu-orman-kanunu-dedi-1068311385.html

Pakistan yargısı tutuklama kararını askıya almayı reddetti, İmran Han 'Bu, orman kanunu' dedi

Pakistan yargısı tutuklama kararını askıya almayı reddetti, İmran Han 'Bu, orman kanunu' dedi

Pakistan'da ABD destekli partilerin Nisan 2022'deki 'parlamento darbesiyle' başbakanlıktan gönderilen İmran Han, bir kez daha kendisini gözaltına alma... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T22:08+0300

2023-03-15T22:08+0300

2023-03-15T22:12+0300

dünya

imran han

pakistan

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Pakistan'da ABD destekli partilerin Nisan 2022'deki 'parlamento darbesiyle' başbakanlıktan gönderilen İmran Han, bir kez daha kendisini gözaltına alma girişiminde bulunan güvenlik güçlerinin taraftarlarınca püskürtülmesinin ardından açıklamalar yaptı. Eski başbakanın evinin bulunduğu Lahor şehri taraftarları ile tazyikli su ve gaz bombasının yanısıra gerçek mermi kullanan güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda savaş alanına dönerken, ülke genelindeki protestolar gece boyunca sürdü.Lahor Yüksek Mahkemesi'nin İmran Han'ın gözaltına alınması operasyonunun yarın saat 10.00’a kadar askıya alınmasına karar vermesiyle ortalık görece yatışırken, muhalefet liderinin Lahor'un Zaman Parkı'ndaki evinin etrafından güvenlik güçlerinin kuşatması kaldırıldı. İmra Han, hakkında verilen tutuklama kararına karşı mahkemeye de başvurdu. Ancak başbakanlığı döneminde yabancı liderlerin verdiği hediyeleri sattığı iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında 13 Mart'ta verilen tutuklama kararını askıya almayı reddeden İslamabad Yüksek Mahkemesi, Han'ın duruşmaya katılmasına hükmetti. Bunun üzerine Han'ın avukatı Khavaja Haris Ahmed, müvekkilinin 18 Mart'taki duruşmaya katılacağını söyledi.Öncesinde bugün birkaç kez evinin önüne çıkıp taraftarlarıyla sohbet eden ve teşekkürlerini ileten İmran Han'ın bunlardan birinde şeffaf gaz maskesi takması dikkat çekti. Liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI), evinin önünde kutlama yapan taraftarların videosu eşliğinde "İmran Han'a zarar vermek için gönderilen polis ve korucular halk tarafından geri püskürtüldü" mesajını paylaştı. Yabancı medyanın görüşünü aldığı PTI destekçilerinden Vakar Han, "Böyle bir vahşete hiç tanık olmadım, beni asıl şoke eden bu" dedi. Tazin adlı kadın, "Biz insan değil miyiz? Bu nasıl bir ülke? Etrafımdaki insanlar nefes alamıyordu" diye konuştu. Güvenlik güçlerinin taraftarlarına karşı kullandığı gaz bombası fişekleri ve mermi kovanlarını masaya dizerek taraftarlarına seslenen videolar çeken İmran Han, yabancı medyaya verdiği demeçlerde, "Hukukun üstünlüğüne inanıyorum. Ama mahkemelerde işleme konulan hakkımdaki bir yığın suçlamanın amacı, beni bir sonraki seçimlere katılmaktan alıkoymak" dedi. Aynı zamanda Pakistan'ın efsanevi kriketçisi olan ve halefi Şahbaz Şerif'i sorumlu tuttuğu kasımdaki suikast girişiminden beri topallayan İmran Han, mahkemeden cumartesiye kadar kefaletle serbest kararı aldığı için gözaltına girişimine gerek olmadığına dikkat çekerken güvenlik endişelerini de dile getirdi. En geç ekim ayında yapılması gereken meclis seçimlerinin erkene alınmasını isteyen PTI lideri, "Seçimlere katılamamam için beni hapse atmak istiyorlar. O kadar çok dava var ki, hapisten çıkamam. Ve tüm bunların amacı, seçimleri kaçırmam" vurgusunu yaparak ekledi:Enformasyon Bakanı Meryem Aurangzeb ise polisin gözaltı girişiminin seçimlerle hiçbir ilgisinin olmadığını ve yalnızca mahkeme kararlarına uyduğunu savundu. Aurangzeb, Han'ı yakalanmaktan kaçmak için parti çalışanlarını, kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullanmak ve anarşi, iç savaş, toplumsal huzursuzluk çıkarmaya çalışmakla suçladı. PTI lideri hakkındaki bir dizi tutuklama kararının başlıcası şu: İslamabad Bölge Mahkemesi'nde başbakanlığı döneminde yabancı liderlerin makamına verdiği hediyeleri sattığı ve daha sonra bir kadın yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla yargılandığı iki davanın duruşmalarına güvenlik gerekçesiyle katılmayan Han hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verilmişti.Bu yüzden Han'ı hapse atmaya çalışan koalisyon hükümetinin başrollerinde ise yolsuzluktan siyasetten men edilen ve hapis cezası alan eski başbakan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif liderliğindeki Pakistan Müslüman Birliği-Navaz (PML-N) Partisi ile aldığı rüşvetler nedeniyle 'Bay Yüzde 10' lakabıyla anılan ve yolsuzluktan mahkum olan eski bakan ve cumhubaşkanı Asıf Ali Zerdari'nin liderliğindeki Pakistan Halk Partisi (PPL) var.

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