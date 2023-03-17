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Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Pakette 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli finansman sağlanacak. Kişi başı 1... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T10:01+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı

Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı

10:01 17.03.2023
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Pakette 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli finansman sağlanacak. Kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman imkanı sunulacak.
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