https://sputniknews.com.tr/20230317/kentsel-donusum-destek-paketi-aciklandi-1068380798.html
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Pakette 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli finansman sağlanacak. Kişi başı 1... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T10:01+0300
2023-03-17T10:01+0300
2023-03-17T10:01+0300
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hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanlığı
Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Pakette 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli finansman sağlanacak. Kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman imkanı sunulacak.