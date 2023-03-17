Kentsel dönüşüm destek paketi açıklandı

Abone ol

Ayrıntılar geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kentsel dönüşüme yönelik destek paketini duyurdu. Pakette 12 ay ödemesiz toplam 48 ay vadeli finansman sağlanacak. Kişi başı 1 milyon 250 bin TL'ye kadar finansman imkanı sunulacak.