Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/depremden-sonra-bagcilarda-kentsel-donusum-talebinde-4-kat-artis-1068297622.html
Depremden sonra Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebinde 4 kat artış
Depremden sonra Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebinde 4 kat artış
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Bağcılar'da yaşayanlar, kentsel dönüşüme yöneldi. Kentsel dönüşüm için başvuranların sayısı 4 kat arttı. Depremden... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T16:03+0300
2023-03-15T16:04+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
kentsel dönüşüm
bağcılar
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından kentsel dönüşüm konusunda hizmet veren Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Daha önce çeşitli nedenlerle kentsel dönüşümü düşünmeyen ilçe sakinleri, riskli yapı tespiti ve dönüşüm için belediyelere başvuru yapmaya başladı. Deprem öncesine göre müracaatta bulunanların sayısı 4 kat arttı.Günlük başvuru sayısı 15'ten 60'a çıktıBağcılar'da kentsel dönüşümü çözmek için projeler ürettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Komşularımız mülklerini dönüşüme sokmak için bizlerle irtibata geçiyorlar. Deprem öncesi günlük 15 olan müracaat sayısı şimdi 60'a çıktı. Göreve geldiğimiz günden itibaren mesai arkadaşlarımızla bu konuya çok önem gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl içinde 864 bağımsız bölümün yıkım işlemini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bin 223 bağımsız bölümün daha yıkımını yaparak yeni Bağcılar'ı birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu maksatla şu anda 19 mahallemizde yıkımlar aktif olarak devam ediyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230312/afad-raporu-istanbulun-en-riskli-ilceleri-1068150153.html
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kentsel dönüşüm, bağcılar
kentsel dönüşüm, bağcılar

Depremden sonra Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebinde 4 kat artış

16:03 15.03.2023 (güncellendi: 16:04 15.03.2023)
© İHA Kentsel dönüşüm başvurusu, Bağcılar
 Kentsel dönüşüm başvurusu, Bağcılar - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA
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Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Bağcılar'da yaşayanlar, kentsel dönüşüme yöneldi. Kentsel dönüşüm için başvuranların sayısı 4 kat arttı. Depremden önce günlük 15 olan başvuru sayısı 60'a çıktı.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından kentsel dönüşüm konusunda hizmet veren Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Daha önce çeşitli nedenlerle kentsel dönüşümü düşünmeyen ilçe sakinleri, riskli yapı tespiti ve dönüşüm için belediyelere başvuru yapmaya başladı. Deprem öncesine göre müracaatta bulunanların sayısı 4 kat arttı.

Günlük başvuru sayısı 15'ten 60'a çıktı

Bağcılar'da kentsel dönüşümü çözmek için projeler ürettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Komşularımız mülklerini dönüşüme sokmak için bizlerle irtibata geçiyorlar. Deprem öncesi günlük 15 olan müracaat sayısı şimdi 60'a çıktı. Göreve geldiğimiz günden itibaren mesai arkadaşlarımızla bu konuya çok önem gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl içinde 864 bağımsız bölümün yıkım işlemini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bin 223 bağımsız bölümün daha yıkımını yaparak yeni Bağcılar'ı birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu maksatla şu anda 19 mahallemizde yıkımlar aktif olarak devam ediyor” dedi.
Kentsel dönüşüm - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
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