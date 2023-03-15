https://sputniknews.com.tr/20230315/depremden-sonra-bagcilarda-kentsel-donusum-talebinde-4-kat-artis-1068297622.html

Depremden sonra Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebinde 4 kat artış

Depremden sonra Bağcılar'da kentsel dönüşüm talebinde 4 kat artış

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Bağcılar'da yaşayanlar, kentsel dönüşüme yöneldi. Kentsel dönüşüm için başvuranların sayısı 4 kat arttı. Depremden... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T16:03+0300

2023-03-15T16:03+0300

2023-03-15T16:04+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

kentsel dönüşüm

bağcılar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068297309_0:288:3073:2016_1920x0_80_0_0_03c225070a7237a6f72143d8bf218478.jpg

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından kentsel dönüşüm konusunda hizmet veren Bağcılar Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü'nde yoğunluk yaşanıyor. Daha önce çeşitli nedenlerle kentsel dönüşümü düşünmeyen ilçe sakinleri, riskli yapı tespiti ve dönüşüm için belediyelere başvuru yapmaya başladı. Deprem öncesine göre müracaatta bulunanların sayısı 4 kat arttı.Günlük başvuru sayısı 15'ten 60'a çıktıBağcılar'da kentsel dönüşümü çözmek için projeler ürettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Komşularımız mülklerini dönüşüme sokmak için bizlerle irtibata geçiyorlar. Deprem öncesi günlük 15 olan müracaat sayısı şimdi 60'a çıktı. Göreve geldiğimiz günden itibaren mesai arkadaşlarımızla bu konuya çok önem gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz tarihinden itibaren yaklaşık bir yıl içinde 864 bağımsız bölümün yıkım işlemini gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde bin 223 bağımsız bölümün daha yıkımını yaparak yeni Bağcılar'ı birlikte inşa etmek istiyoruz. Bu maksatla şu anda 19 mahallemizde yıkımlar aktif olarak devam ediyor” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230312/afad-raporu-istanbulun-en-riskli-ilceleri-1068150153.html

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kentsel dönüşüm, bağcılar