https://sputniknews.com.tr/20230312/afad-raporu-istanbulun-en-riskli-ilceleri-1068150153.html

AFAD raporu: İstanbul’un en riskli ilçeleri hangileri?

AFAD raporu: İstanbul’un en riskli ilçeleri hangileri?

AFAD’ın 5 ay önce yayınladığı ‘Kırmızı Eylem’ planı, İstanbul’un hangi ilçelerinde acil dönüşüm yapılması gerektiğini kaydediyor. Bu plana göre, kentte yüzden... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T14:09+0300

2023-03-12T14:09+0300

2023-03-12T14:10+0300

türkiye

afad

rapor

kentsel dönüşüm

istanbul

risk

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden depremlerin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Türk halkı olası İstanbul depremi için riskli bölgeleri sorguluyor. AFAD'ın İstanbul için 5 ay önce hazırladığı 'Kırmızı Eylem' planında yer alan ilçeler için acil dönüşüm yapılması gerektiğine dikkat çekilmiş.Yeni Şafak'ın aktardığına göre, AFAD’ın 5 ay önce İstanbul’un deprem riski taşıyan bölgelerine yönelik hazırladığı “Kırmızı Eylem” planına göre, kentte yüzden fazla semtte acilen depreme yönelik dönüşüm yapılması gerekiyor.Planda, cadde ve sokakların da acil müdahale ekiplerinin girişlerini engellemeyecek şekilde düzenlenmesi gerektiği belirtilmiş.Dönüşümün hangi bölgelerde aciliyet oluşturduğu ise AFAD tarafından geçtiğimiz kasım ayında hazırlanan “Kırmızı Eylem” başlıklı planlamasında yer alıyor.Planlamanın İstanbul kısmında yapı stoğu riskli olarak saptanan semtler detaylı olarak sıralanırken, 10 yıl içinde tamamlanması gerektiği belirtilen dönüşüm projelerinin her yıl en az yüzde 10’luk kısmının bitirilmesi vurgulanıyor.Kırmızı Eylem planlamasında sokakların acil müdahale ekiplerinin sokağa girişlerini engellemeyecek şekilde standartlara kavuşturulması, afet anında kullanılmak üzere belirlenmiş acil tahliye yolları, İspark ve diğer otoparkların arındırılmış olması, deprem sonrasında çadır alanı olarak kullanılması planlanan kamu mülkiyetindeki geçici barınma alanlarının altyapılarının tamamlanması gerektiği de dikkat çeken kısımları oluşturuyor.Kırmızı Eylem planlamasında, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Marmara Denizi için tsunami gözlem istasyonlarının sayısının yetersiz olduğu, İstanbul sınırları içerisindeki kıyıları etkileyecek tsunamilerin erken uyarısı için Marmara denizi çevresine 50 adet çok disiplinli deniz seviyesi gözlem istasyonlarının kurulması gerekliliği de dikkat çekiyor.Planlamada, “Liman tesislerinin bulunduğu alanlarda zemin, deprem ve sıvılaşma riskleri ile ilgili risklerin belirlenmesine yönelik çalışmaların yapılması sağlanacaktır. Afete Maruz Bölgelerde yeni yapılaşma ve ikametin engellenmesi sağlanacaktır” ibaresi bulunuyor.Rapora göre, öncelikli dönüşümün uygulanması gereken ilçeler:Maltepe: Cevizli, Bağlarbaşı, Fındıklı, Girne, Esenkent, Gülsuyu, Aydınevler, Altayçeşme, Gülensu, Zümrütevler, Yalı, Çınar, Altıntepe, Feyzullah ve İdealtepe.Pendik: Kavakpınar, Velibaba, Kaynarca ve Ahmet Yesevi.Sultanbeyli: Hamidiye, Turgut Reis, Akşemseddin, Mimar Sinan, Mecidiye, Salgamlı Devlet Ormanı, Ahmet Yesevi, Abdurrahmangazi, Orhangazi, Yavuz Selim, Hasanpaşa, Adil, Mehmet Akif ve Teferruc Tepe Ormanı.Şişli: Paşa ve Merkez.Tuzla: Postane, Aydınlı, Şifa, Mimar Sinan, Yayla, İstasyon ve Aydıntepe.Adalar: Heybeliada, Nizam, Maden, Kınalı ve Burgazada.Avcılar: Deniz Köşkler, Cihangir, Ambarlı, Merkez, Gümüşpala, Üniversite, Firüzköy, Mustafa Kemal Paşa ve Yeşilkent.Ataşehir: İçerenköy.Zeytinburnu: Maltepe, Seyitnizam, Beştelsiz, Sümer, Veliefendi, Veliefendi, Çırpıcı, Telsiz, Nuripaşa, Kazlıçeşme, Yeşiltepe, Merkez Efendi ve Gökalp.Büyükçekmece: Batıköy, Fatih, Pınartepe, Güzelce, Atatürk ve Hürriyet.Bahçelievler: Şirinevler, Zafer, Kocasinan, Soğanlı, Hürriyet, Yenibosna, Çobançeşme, Cumhuriyet ve Fevzi Çakmak.Bağcılar: Yıldıztepe, Evren, Kirazlı, Demirkapı, Hürriyet, Fevzi Çakmak, Yenigün, Kazım Karabekir, Çınar, Yenimahalle, Bağlar, İnönü, Yavuz Selim, Merkez, Mahmutbey, Fatih, Barbaros, Göztepe, Kemalpaşa ve Sancaktepe.Bakırköy: Osmaniye, Kartaltepe, Yeşilköy, Zeytinlik, Zuhuratbaba, Şenlikköy, Ataköy 3-4-11, Ataköy 7-8-9, Cevizlik, Yenimahalle ve Ataköy 2-5-6 mahalleri.Başakşehir: Ziya Gökalp, Şahintepe ve Güvercintepe.Bayrampaşa: Altıntepsi, Muratpaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Terazidere, Ortamahalle, Yıldırım ve Kartaltepe.Beyoğlu: Piyalepaşa, Piri Paşa, Kaptanpaşa, Fetih tepe, Keçeci Piri ve Hacıahmet.Fatih: Mevlanakapı, Şehremini, Akşemseddin, Seyyid Ömer, Ayvansaray, Kocamustafapaşa, Derviş Ali, Yavuz Sultan Selim, Yedikule, Hırkai Şerif, Balat, İskenderpaşa, Topkapı, Silivri Kapı, Atıkalı, Molla Gürani, Sümbül Efebdi, Ali Kuşcu, Haseki Sultan, Zeyrek, Karagümrük, Cerrahpaşa, Aksaray, Cibali ve Emin Sinan.Esenler: Fatih, Nine Hatun, Menderes, Kazım Karabekir, Tuna, Fevzi Çakmak, Oruç Reis ve Çifte Havuzlar.Esenyurt: Atatürk, Örnek, Saadet dere, İnönü, Namık Kemal, Yenikent, Fatih, İnciryepe, Ardıçlı, Güzelyurt, Mehter Çeşme, Pınar, Talatpaşa ve Merkez mahalleri.Eyüpsultan: Nişanca, Topcular, Düğmeciler, Defterdar, İslambey, Karadolap ve Güzeltepe.Gaziosmanpaşa: Merkez, Sarıgöl ve Yıldız Tabya.Güngören: Merkez, Güneştepe, Mareşal Çakmak, A.Nafiz Gürman, Haznedar, Genç Osman, Akıncılar, Sanayi, Mehmet Nesih İzmen, Güven ve Tozkoparan.Kağıthane: Talatpaşa, Merkez ve Gürsel mahalleleri.Kartal: Hürriyet, Karlıktepe, Orhantepe, Atalar, Esentepe Petrol İş ve Cevizli.Küçükçekmece: Kanarya, Cumhuriyet, Cennet, İnönü, Yeliova, Gültepe, Fevzi çakmak, Halkalı, İstasyon, Yenimahalle, Söğütlüçeşme, Kartaltepe, Sultan Murat, Fatih, Kemalpaşa ve Atakent.

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afad, rapor, kentsel dönüşüm, istanbul, risk