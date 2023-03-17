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ABD Minnesota'daki nükleer santralde sızıntı
ABD Minnesota'daki nükleer santralde sızıntı
ABD'nin Minnesota Eyaleti Kirlilik Denetleme Ajansı (MPCA), trityum sızıntısının meydana geldiği Xcel Energy Monticello Nükleer Santrali'ndeki temizlik... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T15:14+0300
2023-03-17T15:15+0300
abd
minnesota
nükleer santral
sızıntı
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MPCA Sözcüsü Micheal Rafferty, Xcel Energy Monticello şirketinin nükleer santralindeki 400 bin galonluk (yaklaşık 1 milyon 514 bin litre) radyoaktif su sızıntısıyla ilgili temizlik çalışmalarını yakından takip ettiklerini açıkladı. Sızıntının kamuya duyurulması konusunda yaşanan gecikmeye de değinen Rafferty, "Bir izleme kuyusunda trityum bulunduğunu biliyorduk ancak Xcel henüz sızıntının kaynağını ve yerini bize de bildirmemişti" dedi. Rafferty, Xcel'in tesiste müdahale ederek radyoaktif suyun yayılmasını engellediğini ve bu nedenle halk için acil sağlık riski oluşturmadığını vurgulayarak, "Artık sızıntının nerede olduğuna, ne kadarının yer altı suyuna karıştığına ve kirlenmiş yer altı suyunun ne kadar yayıldığına dair tüm bilgileri edindiğimiz için bu bilgileri halkla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Xcel Energy yetkilileri, sızıntıyı ilgili eyalet ve federal kuruluşlara Kasım 2022'de rapor ettiklerini ancak sızıntının düne kadar kamuoyuyla paylaşılmadığını doğruladı. Suya karışan trityumun yaklaşık yüzde 25'inin temizlendiğini ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, sızıntının halk sağlığı ve güvenliği konusunda acil tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle kamuoyuna hemen bilgi verilmediği savunmasını yaptı. Xcel Energy, 2009'da da Monticello'daki santralinde trityum sızıntısı rapor etmişti.
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abd, minnesota, nükleer santral, sızıntı
abd, minnesota, nükleer santral, sızıntı

ABD Minnesota'daki nükleer santralde sızıntı

15:14 17.03.2023 (güncellendi: 15:15 17.03.2023)
© AP PhotoBelçika - Nükleer Santral
Belçika - Nükleer Santral - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2023
© AP Photo
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ABD'nin Minnesota Eyaleti Kirlilik Denetleme Ajansı (MPCA), trityum sızıntısının meydana geldiği Xcel Energy Monticello Nükleer Santrali'ndeki temizlik çalışmalarını denetliyor.
MPCA Sözcüsü Micheal Rafferty, Xcel Energy Monticello şirketinin nükleer santralindeki 400 bin galonluk (yaklaşık 1 milyon 514 bin litre) radyoaktif su sızıntısıyla ilgili temizlik çalışmalarını yakından takip ettiklerini açıkladı.
Sızıntının kamuya duyurulması konusunda yaşanan gecikmeye de değinen Rafferty, "Bir izleme kuyusunda trityum bulunduğunu biliyorduk ancak Xcel henüz sızıntının kaynağını ve yerini bize de bildirmemişti" dedi.
Rafferty, Xcel'in tesiste müdahale ederek radyoaktif suyun yayılmasını engellediğini ve bu nedenle halk için acil sağlık riski oluşturmadığını vurgulayarak, "Artık sızıntının nerede olduğuna, ne kadarının yer altı suyuna karıştığına ve kirlenmiş yer altı suyunun ne kadar yayıldığına dair tüm bilgileri edindiğimiz için bu bilgileri halkla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
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Xcel Energy yetkilileri, sızıntıyı ilgili eyalet ve federal kuruluşlara Kasım 2022'de rapor ettiklerini ancak sızıntının düne kadar kamuoyuyla paylaşılmadığını doğruladı.
Suya karışan trityumun yaklaşık yüzde 25'inin temizlendiğini ve temizlik çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer, sızıntının halk sağlığı ve güvenliği konusunda acil tehdit oluşturmadığı gerekçesiyle kamuoyuna hemen bilgi verilmediği savunmasını yaptı.
Xcel Energy, 2009'da da Monticello'daki santralinde trityum sızıntısı rapor etmişti.
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