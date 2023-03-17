https://sputniknews.com.tr/20230317/libyada-kaybolan-25-ton-dogal-uranyumun-bulundugu-aciklandi-ise-yaramaz-diye-geri-birakmislar-1068375933.html
Libya’da kaybolan 2.5 ton doğal uranyumun bulunduğu açıklandı: 'İşe yaramaz' diye geri bırakmışlar
Libya’da kaybolan 2.5 ton doğal uranyumun bulunduğu açıklandı: 'İşe yaramaz' diye geri bırakmışlar
Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kuvvetler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) dün kaybolduğunu açıkladığı... 17.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-17T04:45+0300
2023-03-17T04:45+0300
2023-03-17T04:45+0300
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Halife Hafter'e bağlı kuvvetlerin Manevi Yönlendirme Dairesi Başkanı Tümgeneral Halid el-Mahcub, yaptığı açıklamada, kaybolduğu açıklanan 2.5 ton uranyumun Çad sınırına 5 kilometre mesafede bir depoda olduğunu söyledi.Mahcub, UAEA, uzman gönderene kadar uranyumu koruyacaklarını ifade etti.UAEA ile koordineli çalıştıklarını aktaran Mahcub, ajansın daha önce söz verdiği koruyucu giysi ve maske ihtiyacını ise karşılamadığını belirtti.Mahcub, UAEA Başkan Yardımcısı Massimo Aparo'nun kendilerine uranyumu kaçıran kişilerin maddenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemeleri üzerine işlerine yaramadığı için bıraktığını söylediğini aktardı.UAEA'nın 2020'de Libya'nın güneyindeki uranyum sahasını ziyaret ettiğini hatırlatan Mahcub, Ajansın söz konusu uranyum miktarını ayırdığını ve depoyu mühürlediğini anımsattı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) dün yapılan açıklamada, Libya'da 2.5 ton doğal uranyum içeren 10 varilin daha önce yetkililerce bildirilen konumda bulunamadığı belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230316/uaea-libyada-25-ton-uranyumun-kayboldugu-bilgisini-paylasti-1068323439.html
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libya, uranyum, kayıp, uaea
libya, uranyum, kayıp, uaea
Libya’da kaybolan 2.5 ton doğal uranyumun bulunduğu açıklandı: 'İşe yaramaz' diye geri bırakmışlar
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Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı kuvvetler, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) dün kaybolduğunu açıkladığı uranyumu bulduğunu duyurdu. Uranyumu kaçıran şahısların malzemeyi 'işlerine yaramadığı için' bıraktığı bildirildi.
Halife Hafter'e bağlı kuvvetlerin Manevi Yönlendirme Dairesi Başkanı Tümgeneral Halid el-Mahcub, yaptığı açıklamada, kaybolduğu açıklanan 2.5 ton uranyumun Çad sınırına 5 kilometre mesafede bir depoda olduğunu söyledi.
Mahcub, UAEA, uzman gönderene kadar uranyumu koruyacaklarını ifade etti.
UAEA ile koordineli çalıştıklarını aktaran Mahcub, ajansın daha önce söz verdiği koruyucu giysi ve maske ihtiyacını ise karşılamadığını belirtti.
Mahcub, UAEA Başkan Yardımcısı Massimo Aparo'nun kendilerine uranyumu kaçıran kişilerin maddenin ne kadar tehlikeli olduğunu bilmemeleri üzerine işlerine yaramadığı için bıraktığını söylediğini aktardı.
UAEA'nın 2020'de Libya'nın güneyindeki uranyum sahasını ziyaret ettiğini hatırlatan Mahcub, Ajansın söz konusu uranyum miktarını ayırdığını ve depoyu mühürlediğini anımsattı.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan (UAEA) dün yapılan açıklamada, Libya'da 2.5 ton doğal uranyum içeren 10 varilin daha önce yetkililerce bildirilen konumda bulunamadığı belirtilmişti.