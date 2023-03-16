https://sputniknews.com.tr/20230316/taylandda-radyoaktif-metal-silindir-alarmi-1068350914.html
Tayland'da radyoaktif metal silindir alarmı
Tayland'da radyoaktif metal silindir alarmı
10 Mart'ta kaybolduğu fark edilen silindire dokunulmaması uyarısı yapılırken, maruz kalınması halinde silindirde bulunan radyoaktif maddenin radyasyon... 16.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-16T16:10+0300
2023-03-16T16:10+0300
2023-03-16T16:12+0300
dünya
tayland
radyoaktif
kayıp
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Tayland'da, radyoaktif madde içeren metal silindirin kömür santralinden kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. Hükümet adına radyoaktif ve nükleer araştırmalar yürüten Barış için Atom (OAP) tarafından yapılan açıklamada, külleri ölçmek için kullanılan bir silonun parçası olan silindiri bulmak için bölgeye arama ekipleri ve dronların yönlendirildiği duyuruldu. OAP Genel Sekreter Yardımcısı Pennapa Kanchana, "Bölgedeki atık geri dönüşüm alanlarını arıyoruz. Sinyal alabilmek için radyoaktif tespit cihazları kullanıyoruz. Ulaşamadığımız yerler için de dronlar sevk ettik" dedi. Bölge halkını silindire dokunmamaları konusunda uyaran Kanchana, maruz kalınması halinde silindirde bulunan radyoaktif maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıklara neden olabileceğini vurguladı. Başkent Bangkok'un doğusunda bulunan Prachin Buri kentindeki kömür santralinde, 10 Mart'ta personel tarafından yapılan rutin kontroller sırasında radyoaktif silindirin kaybolduğu fark edilmişti. Radyoaktif metal silindirin 30 santimetre boyunda ve 13 santimetre çapında olduğu kaydedilirken silindirin külleri ölçmek için kullanılan bir silonun parçası olduğu aktarılmıştı Şubattan beri kayıp olduğu düşünülen silindirde, 'Sezyum-137' isimli öldürücü olabilen radyoaktif madde bulunduğu kaydedilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230316/uaea-libyada-25-ton-uranyumun-kayboldugu-bilgisini-paylasti-1068323439.html
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tayland, radyoaktif, kayıp
tayland, radyoaktif, kayıp
Tayland'da radyoaktif metal silindir alarmı
16:10 16.03.2023 (güncellendi: 16:12 16.03.2023) Abone ol
10 Mart'ta kaybolduğu fark edilen silindire dokunulmaması uyarısı yapılırken, maruz kalınması halinde silindirde bulunan radyoaktif maddenin radyasyon yanıklarına ve hastalıklara neden olabileceği belirtildi.
Tayland'da, radyoaktif madde içeren metal silindirin kömür santralinden kaybolmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı.
Hükümet adına radyoaktif ve nükleer araştırmalar yürüten Barış için Atom (OAP) tarafından yapılan açıklamada, külleri ölçmek için kullanılan bir silonun parçası olan silindiri bulmak için bölgeye arama ekipleri ve dronların yönlendirildiği duyuruldu.
OAP Genel Sekreter Yardımcısı Pennapa Kanchana, "Bölgedeki atık geri dönüşüm alanlarını arıyoruz. Sinyal alabilmek için radyoaktif tespit cihazları kullanıyoruz. Ulaşamadığımız yerler için de dronlar sevk ettik" dedi.
Bölge halkını silindire dokunmamaları konusunda uyaran Kanchana, maruz kalınması halinde silindirde bulunan radyoaktif maddenin radyasyon yanıklarına ve radyasyona bağlı hastalıklara neden olabileceğini vurguladı.
Başkent Bangkok'un doğusunda bulunan Prachin Buri kentindeki kömür santralinde, 10 Mart'ta personel tarafından yapılan rutin kontroller sırasında radyoaktif silindirin kaybolduğu fark edilmişti.
Radyoaktif metal silindirin 30 santimetre boyunda ve 13 santimetre çapında olduğu kaydedilirken silindirin külleri ölçmek için kullanılan bir silonun parçası olduğu aktarılmıştı
Şubattan beri kayıp olduğu düşünülen silindirde, 'Sezyum-137' isimli öldürücü olabilen radyoaktif madde bulunduğu kaydedilmişti.