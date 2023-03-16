https://sputniknews.com.tr/20230316/fenerbahceye-sevilla-karsisinda-galibiyet-yetmedi-1068367950.html

Fenerbahçe'ye Sevilla karşısında galibiyet yetmedi

Fenerbahçe'ye Sevilla karşısında galibiyet yetmedi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe ile İspanya'nın Sevilla takımı arasındaki maç, sarı-lacivertli ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. İlk maçı... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T23:19+0300

2023-03-16T23:19+0300

2023-03-16T23:19+0300

spor

fenerbahçe

sevilla

uefa avrupa ligi

rövanş maçı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İspanya'nın Sevilla takımını ağırladı.Karşılaşmada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. 5. dakikada, sağ kenardan Zajc'ın uzattığı topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Batshuayi'nin gelişine vuruşunda top yandan auta çıktı.33. dakikada ceza sahası sağ çapraz önünde defanstan dönen topla buluşan Zajc'ın aşırdığı topu kaleci, kale çizgisi üstünde kontrol etti.38. dakikada sağ çizgide topla buluşan Ferdi Kadığoğlu'nun içeri ortasında top Telles'in eline çarptı. Oyun devam ederken VAR'da kontrol edilen pozisyon için hakem izlemeye çağırıldı. Pozisyonu inceleyen Michael Oliver, penaltı kararı verdi.41. dakikada ev sahibi ekibin golü penaltı atışından geldi. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlak sol alt köşeden ağlarla buluştu: 1-042. dakikada King sol çizgiden topu ceza sahası içine gönderdi. Valencia'nın kontrol ettikten sonra vurduğu topu kaleci ayaklarıyla çeldi.İlk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.İkinci yarıİkinci yarıda da ilk ciddi atak sarı-lacivertli ekipten geldi. 49. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Arda Güler'in sol ayağıyla sert vuruşunda top az farkla auta yöneldi.50. dakikada bu kez King tehlike yarattı. Arda Güler'in sağ çaprazdan pasında topu göğsüyle önüne alan King'in sağ ayagıyla vuruşunda top üstten auta gitti.54. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza sahası önünde buluştuğu topu sağına çeken Valencia, sert vurdu. Meşin yuvarlak sol kale direği dibinden az farkla auta çıktı.61. dakikada rakip tehlikeli geldi. Fenerbahçe savunmasından dönen topla sol çaprazda buluşan Acuna'nın sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır zorlukla kornere gönderdi.69. dakikada Fenerbahçe defansından çıkarılan topu sol çizgide önüne alan Valencia, ceza sahasına doğru topla kat etti. Bu oyuncunun ceza sahası içinde kaleye yönelttiği şutta topu kaleci zorlukla çeldi.87. dakikada orta sahada topla buluşan Emre Mor, çalımlarla kat ederek ceza sahası önüne kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda defansa da çarpan top az farkla auta çıktı.Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

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fenerbahçe, sevilla, uefa avrupa ligi, rövanş maçı