https://sputniknews.com.tr/20230316/manchester-city-teknik-direktoru-gol-rekoru-kiran-haalandi-neden-oyundan-aldigini-acikladi-1068324769.html

Manchester City Teknik Direktörü, gol rekoru kıran Haaland'ı neden oyundan aldığını açıkladı

Manchester City Teknik Direktörü, gol rekoru kıran Haaland'ı neden oyundan aldığını açıkladı

Manchester City'nin 7-0 kazandığı karşılaşmada 5 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu olan Erling Haaland'ın... 16.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-16T07:06+0300

2023-03-16T07:06+0300

2023-03-16T07:12+0300

spor

erling haaland

pep guardiola

manchester city

rekor

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İngiltere Premier Lig takımı Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaşında ve 25 maçta elde etti. Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'ye (23 yaş) aitti.Messi ve Adriano'nun rekorunu da kıracaktı, maçtan alındıÖte yandan Haaland, Leipzig maçında 1 gol daha atması durumunda Messi ve Luiz Adriano'nun bir maçta en çok gol atma rekorunu kıracaktı. Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Haaland'ı 63. dakikada oyundan alarak bu rekorun kırılmasına engel olmuş oldu. Deneyimli teknik adamın bu tercihi, Haaland'ı sevenlerin tepkisini çekti.Haaland: Daha fazla gol atmak istiyorum dedimKarşılaşmanın 63. dakikasında teknik direktör Pep Guardiola tarafından oyundan alınan Haaland, "Pep'e, 'Beni oyundan alma, daha fazla gol atmak istiyorum' dedim." şeklinde konuştu.Pep Guardiola: En çok gol atan futbolcu rekorunu kırsaydı, hayatının geri kalanında baskı altında olacaktıOyuncusunun olağanüstü performansını değerlendiren Pep Guardiola ise, "Haaland 90 dakika oynasaydı ne yapardı bilmiyorum. İnanılmaz bir adam, sürekli kazanan biri. Haaland 22-23 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok gol atan oyuncu rekorunu kırsaydı, hayatının geri kalanı sıkıcı olurdu." şeklinde konuştu.Bu durumda genç sporcunun 'ileride ulaşmayı hedefleyeceği bir amacı olmayacağını' söyleyen teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20230315/sampiyonlar-liginde-manchester-city-ve-inter-ceyrek-finalde--1068263660.html

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erling haaland, pep guardiola, manchester city, rekor