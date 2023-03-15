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Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımı Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter, çeyrek finale yükseldi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T01:42+0300
2023-03-15T01:48+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
çeyrek final
manchester city
inter
futbol
maç
leipzig
porto
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.Manchester City, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Almanya takımı Leipzig'i konuk etti.Berabere biten ilk maçın rövanşında Manchester City, Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, maçta 5 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 5 gol atan futbolcular arasına adını yazdırdı. Haaland'ın golleri, 22. dakikada penaltıdan olmak üzere, 24, 45+2, 53 ve 57. dakikalarda geldi.Maçın diğer gollerini ise 49. dakikada Manchester City kaptanı Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan ve 90+2'de Kevin De Bruyne kaydetti.Bu maçta, Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaş 236 gün ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye (22 yaş 352 gün) aitti.Ayrıca; Haaland, tek bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Norveçli genç golcü, Devler Ligi'nde Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun ardından tek maçta 5 gol atma başarısı gösteren 3. futbolcu oldu.Inter çeyrek finaldeİtalyan takımı Inter, ilk maçta evinde 1-0 yendiği Portekiz takımı Porto'ya rövanş maçında konuk oldu.Son 16 turu ilk maçında Inter'in Porto'yu 1-0 yendiği karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmada da ilk 11'de oynadı ve maçın tamamında oyunda kaldı.Porto'da Aquino Cossa, uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.Rövanş maçında Porto ile Inter 0-0 berabere kaldı ve bu sonuçla Inter, çeyrek finale adını yazdırdı.Turnuvada şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter son 8 takım arasına kalmayı başardı.
https://sputniknews.com.tr/20230309/bayern-munih-ve-milan-sampiyonlar-liginde-ceyrek-finalde--1068016207.html
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uefa şampiyonlar ligi, çeyrek final, manchester city, inter, futbol, maç, leipzig, porto
uefa şampiyonlar ligi, çeyrek final, manchester city, inter, futbol, maç, leipzig, porto

Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ve Inter çeyrek finalde

01:42 15.03.2023 (güncellendi: 01:48 15.03.2023)
© AFP 2023 / PAUL ELLISUEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımı Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter, çeyrek finale yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımı Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter, çeyrek finale yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz takımı Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter, çeyrek finale yükseldi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.
Manchester City, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Almanya takımı Leipzig'i konuk etti.
Berabere biten ilk maçın rövanşında Manchester City, Leipzig'i 7-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.
Manchester City'nin Norveçli santrforu Erling Haaland, maçta 5 gol atarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 5 gol atan futbolcular arasına adını yazdırdı. Haaland'ın golleri, 22. dakikada penaltıdan olmak üzere, 24, 45+2, 53 ve 57. dakikalarda geldi.
Maçın diğer gollerini ise 49. dakikada Manchester City kaptanı Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan ve 90+2'de Kevin De Bruyne kaydetti.
Bu maçta, Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.
Devler Ligi'nde 30 gole ulaşan Norveçli futbolcu, bu başarıyı 22 yaş 236 gün ve 25 maçta elde ederek 30 gole en hızlı ve en genç yaşta ulaşan futbolcu oldu.
Kupa 1'de 30 gole en hızlı ulaşma rekorunu daha önce Hollandalı eski futbolcu Ruud Van Nistelrooy, 34 maçla elinde bulunduruyordu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30 gole en genç yaşta ulaşma rekoru ise Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe'ye (22 yaş 352 gün) aitti.
Ayrıca; Haaland, tek bir Şampiyonlar Ligi maçında 5 gol atan 3. futbolcu oldu. Norveçli genç golcü, Devler Ligi'nde Arjantinli Lionel Messi ve Brezilyalı forvet Luiz Adriano'nun ardından tek maçta 5 gol atma başarısı gösteren 3. futbolcu oldu.

Inter çeyrek finalde

İtalyan takımı Inter, ilk maçta evinde 1-0 yendiği Portekiz takımı Porto'ya rövanş maçında konuk oldu.
Son 16 turu ilk maçında Inter'in Porto'yu 1-0 yendiği karşılaşmada maçın oyuncusu seçilen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bu karşılaşmada da ilk 11'de oynadı ve maçın tamamında oyunda kaldı.
Porto'da Aquino Cossa, uzatma dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Rövanş maçında Porto ile Inter 0-0 berabere kaldı ve bu sonuçla Inter, çeyrek finale adını yazdırdı.
Turnuvada şu ana kadar Bayern Münih, Benfica, Chelsea, Milan, Manchester City ve Inter son 8 takım arasına kalmayı başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda rakibi PSG'yi eleyen Bayern Münich ve Tottenham'ı toplamda 1-0'lık skorla geçen Milan, çeyrek final biletini kapmayı başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
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Bayern Münih ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
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