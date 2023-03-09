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Bayern Münih ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
Bayern Münih ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda rakibi PSG'yi eleyen Bayern Münich ve Tottenham'ı toplamda 1-0'lık skorla geçen Milan, çeyrek final biletini kapmayı... 09.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-09T01:46+0300
2023-03-09T01:48+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
milan
tottenham
bayern münih
çeyrek final
maç
özet
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, ilk maçta 1-0 yenildiği Bayern Münih'i, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.İlk yarıda Bayern Münih'te Jamal Musiala, PSG'de ise Vitinha yakaladığı net gol pozisyonlarından faydalanamadı ve takımlar, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.İkinci devrede daha iyi organize olan Almanya temsilcisi, 61. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.Bayern Münih, turnuvada son 12 yılda 11'inci kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.Tottenham'la berabere kalan Milan, tur atladıDiğer karşılaşmada ise Milan, deplasmanda İngiltere ekibi Tottenham ile 0-0 berabere kaldı.Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan İtalya temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı. Tottenham'da Cristian Romero, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Öte yandan, iki takım kafilesini taşıyan otobüslerin stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, 10 dakika gecikmeyle başladı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/sampiyonlar-liginde-ceyrek-finale-kalan-ilk-takimlar-chelsea-ile-benfica-oldu-1067964751.html
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uefa şampiyonlar ligi, milan, tottenham, bayern münih, çeyrek final, maç, özet
uefa şampiyonlar ligi, milan, tottenham, bayern münih, çeyrek final, maç, özet

Bayern Münih ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

01:46 09.03.2023 (güncellendi: 01:48 09.03.2023)
© EPA / RONALD WITTEKUEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda rakibi PSG'yi eleyen Bayern Münich ve Tottenham'ı toplamda 1-0'lık skorla geçen Milan, çeyrek final biletini kapmayı başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda rakibi PSG'yi eleyen Bayern Münich ve Tottenham'ı toplamda 1-0'lık skorla geçen Milan, çeyrek final biletini kapmayı başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2023
© EPA / RONALD WITTEK
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda rakibi PSG'yi eleyen Bayern Münich ve Tottenham'ı toplamda 1-0'lık skorla geçen Milan, çeyrek final biletini kapmayı başardı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, ilk maçta 1-0 yenildiği Bayern Münih'i, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.
İlk yarıda Bayern Münih'te Jamal Musiala, PSG'de ise Vitinha yakaladığı net gol pozisyonlarından faydalanamadı ve takımlar, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
İkinci devrede daha iyi organize olan Almanya temsilcisi, 61. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.
Bayern Münih, turnuvada son 12 yılda 11'inci kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Tottenham'la berabere kalan Milan, tur atladı

Diğer karşılaşmada ise Milan, deplasmanda İngiltere ekibi Tottenham ile 0-0 berabere kaldı.
Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan İtalya temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı. Tottenham'da Cristian Romero, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Öte yandan, iki takım kafilesini taşıyan otobüslerin stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, 10 dakika gecikmeyle başladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başaran ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu. İngiliz temsilcisi sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 yenerken, Benfica ise Club Brugge'ü 5-1'lik skorla devirmeyi başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu
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