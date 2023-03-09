https://sputniknews.com.tr/20230309/bayern-munih-ve-milan-sampiyonlar-liginde-ceyrek-finalde--1068016207.html

Bayern Münih ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

Bayern Münih ve Milan Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda rakibi PSG'yi eleyen Bayern Münich ve Tottenham'ı toplamda 1-0'lık skorla geçen Milan, çeyrek final biletini kapmayı... 09.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-09T01:46+0300

2023-03-09T01:46+0300

2023-03-09T01:48+0300

spor

uefa şampiyonlar ligi

milan

tottenham

bayern münih

çeyrek final

maç

özet

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla devam etti.Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı, ilk maçta 1-0 yenildiği Bayern Münih'i, başkent Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda ağırladı.İlk yarıda Bayern Münih'te Jamal Musiala, PSG'de ise Vitinha yakaladığı net gol pozisyonlarından faydalanamadı ve takımlar, soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.İkinci devrede daha iyi organize olan Almanya temsilcisi, 61. dakikada Eric Maxim Choupo-Moting ve 89. dakikada Serge Gnabry'nin ağları sarsmasıyla rakibini 2-0 mağlup etti.Bayern Münih, turnuvada son 12 yılda 11'inci kez adını son 8 takım arasına yazdırdı.Tottenham'la berabere kalan Milan, tur atladıDiğer karşılaşmada ise Milan, deplasmanda İngiltere ekibi Tottenham ile 0-0 berabere kaldı.Evindeki ilk maçı 1-0 kazanan İtalya temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı. Tottenham'da Cristian Romero, 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Öte yandan, iki takım kafilesini taşıyan otobüslerin stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, 10 dakika gecikmeyle başladı.

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