https://sputniknews.com.tr/20230308/sampiyonlar-liginde-ceyrek-finale-kalan-ilk-takimlar-chelsea-ile-benfica-oldu-1067964751.html

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başaran ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu. İngiliz temsilcisi sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 yenerken... 08.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-08T01:53+0300

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spor

uefa şampiyonlar ligi

benfica futbol takımı

chelsea

borussia dortmund

club brugge futbol takımı

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla başladı.Chelsea, ilk maçta 1-0 yenildiği Almanya ekibi Borussia Dortmund'u, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.İngiltere temsilcisi, 43. dakikada Raheem Sterling ve 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.Öte yandan, Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.Benfica farklı kazanarak tur atladıFIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği diğer karşılaşmada ise Benfica, konuk ettiği Club Brugge'ü 5-1 yendi.Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rafa Silva, 45+2. ve 57. dakikalarda Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti. Belçika ekibinin tek golünü ise 87. dakikada Bjorn Meijer kaydetti.İlk maçı da 2-0 kazanan Portekiz temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.

https://sputniknews.com.tr/20230307/uefa-2022-sampiyonlar-ligi-finali-icin-bilet-ucreti-iadesi-yapacak-1067941997.html

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uefa şampiyonlar ligi, benfica futbol takımı, chelsea, borussia dortmund, club brugge futbol takımı