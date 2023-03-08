https://sputniknews.com.tr/20230308/sampiyonlar-liginde-ceyrek-finale-kalan-ilk-takimlar-chelsea-ile-benfica-oldu-1067964751.html
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başaran ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu. İngiliz temsilcisi sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 yenerken... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T01:53+0300
2023-03-08T01:53+0300
2023-03-08T01:53+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
benfica futbol takımı
chelsea
borussia dortmund
club brugge futbol takımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067964882_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_a57d69eadf0984e9db48f95152399ed2.jpg
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla başladı.Chelsea, ilk maçta 1-0 yenildiği Almanya ekibi Borussia Dortmund'u, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.İngiltere temsilcisi, 43. dakikada Raheem Sterling ve 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.Öte yandan, Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.Benfica farklı kazanarak tur atladıFIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği diğer karşılaşmada ise Benfica, konuk ettiği Club Brugge'ü 5-1 yendi.Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rafa Silva, 45+2. ve 57. dakikalarda Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti. Belçika ekibinin tek golünü ise 87. dakikada Bjorn Meijer kaydetti.İlk maçı da 2-0 kazanan Portekiz temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/uefa-2022-sampiyonlar-ligi-finali-icin-bilet-ucreti-iadesi-yapacak-1067941997.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067964882_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_d322a4b44c1aed1f7d6a19f77757d9d4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uefa şampiyonlar ligi, benfica futbol takımı, chelsea, borussia dortmund, club brugge futbol takımı
uefa şampiyonlar ligi, benfica futbol takımı, chelsea, borussia dortmund, club brugge futbol takımı
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu
Abone ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başaran ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu. İngiliz temsilcisi sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 yenerken, Benfica ise Club Brugge'ü 5-1'lik skorla devirmeyi başardı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla başladı.
Chelsea, ilk maçta 1-0 yenildiği Almanya ekibi Borussia Dortmund'u, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.
İngiltere temsilcisi, 43. dakikada Raheem Sterling ve 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.
Öte yandan, Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.
Benfica farklı kazanarak tur atladı
FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği diğer karşılaşmada ise Benfica, konuk ettiği Club Brugge'ü 5-1 yendi.
Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rafa Silva, 45+2. ve 57. dakikalarda Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti. Belçika ekibinin tek golünü ise 87. dakikada Bjorn Meijer kaydetti.
İlk maçı da 2-0 kazanan Portekiz temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.