Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://sputniknews.com.tr/20230308/sampiyonlar-liginde-ceyrek-finale-kalan-ilk-takimlar-chelsea-ile-benfica-oldu-1067964751.html
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başaran ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu. İngiliz temsilcisi sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 yenerken... 08.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-08T01:53+0300
2023-03-08T01:53+0300
spor
uefa şampiyonlar ligi
benfica futbol takımı
chelsea
borussia dortmund
club brugge futbol takımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067964882_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_a57d69eadf0984e9db48f95152399ed2.jpg
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla başladı.Chelsea, ilk maçta 1-0 yenildiği Almanya ekibi Borussia Dortmund'u, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.İngiltere temsilcisi, 43. dakikada Raheem Sterling ve 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.Öte yandan, Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.Benfica farklı kazanarak tur atladıFIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği diğer karşılaşmada ise Benfica, konuk ettiği Club Brugge'ü 5-1 yendi.Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rafa Silva, 45+2. ve 57. dakikalarda Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti. Belçika ekibinin tek golünü ise 87. dakikada Bjorn Meijer kaydetti.İlk maçı da 2-0 kazanan Portekiz temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230307/uefa-2022-sampiyonlar-ligi-finali-icin-bilet-ucreti-iadesi-yapacak-1067941997.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/08/1067964882_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_d322a4b44c1aed1f7d6a19f77757d9d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uefa şampiyonlar ligi, benfica futbol takımı, chelsea, borussia dortmund, club brugge futbol takımı
uefa şampiyonlar ligi, benfica futbol takımı, chelsea, borussia dortmund, club brugge futbol takımı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalan ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu

01:53 08.03.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISUEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başaran ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu. İngiliz temsilcisi sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 yenerken, Benfica ise Club Brugge'ü 5-1'lik skorla devirmeyi başardı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başaran ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu. İngiliz temsilcisi sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 yenerken, Benfica ise Club Brugge'ü 5-1'lik skorla devirmeyi başardı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
Abone olTelegram
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı başaran ilk takımlar Chelsea ve Benfica oldu. İngiliz temsilcisi sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 yenerken, Benfica ise Club Brugge'ü 5-1'lik skorla devirmeyi başardı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş ayağı, iki maçla başladı.
Chelsea, ilk maçta 1-0 yenildiği Almanya ekibi Borussia Dortmund'u, başkent Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda ağırladı.
İngiltere temsilcisi, 43. dakikada Raheem Sterling ve 53. dakikada penaltıdan Kai Havertz'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.
Öte yandan, Borussia Dortmund kafilesini taşıyan otobüsün stada zamanında varamaması nedeniyle karşılaşma, yaklaşık 10 dakika gecikmeyle başladı.

Benfica farklı kazanarak tur atladı

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği diğer karşılaşmada ise Benfica, konuk ettiği Club Brugge'ü 5-1 yendi.
Portekiz ekibine galibiyeti getiren golleri, 38. dakikada Rafa Silva, 45+2. ve 57. dakikalarda Gonçalo Ramos, 71. dakikada penaltıdan Joao Mario ve 77. dakikada David Neres kaydetti. Belçika ekibinin tek golünü ise 87. dakikada Bjorn Meijer kaydetti.
İlk maçı da 2-0 kazanan Portekiz temsilcisi, turnuvada çeyrek finale adını yazdırdı.
UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2023
SPOR
UEFA, 2022 Şampiyonlar Ligi finali için bilet ücreti iadesi yapacak
Dün, 15:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала