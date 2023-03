https://sputniknews.com.tr/20230315/rusya-sinirlari-yakininda-dusmanca-ucus-gerceklestirmemesi-konusunda-abdyi-uyardi---1068288086.html

Rusya, ABD'yi uyardı: Sınırlarımız yakınında düşmanca uçuşlar gerçekleştirmeyin

Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının insansız hava aracının dün Rusya sınırlarına yakın gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin, “ABD’nin bu konudaki medya spekülasyonlarını ve Rusya sınırları yakınlarındaki uçuşlarını durduracağını varsayıyoruz. ABD silahlarının yer aldığı her eylemi açık bir biçimde düşmanca olarak görüyoruz” dedi. Antonov, bu nedenle ABD’nin Rusya sınırlarının yakınında uçuş gerçekleştirmesinin ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtti ve “Bu insansız istihbarat ve saldırı araçlarının ne için kullanıldıklarını çok iyi biliyoruz” vurgusu yaptı. ‘Ukrayna ordusuna iletmek için istihbarat topluyorlar’ Antonov sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu insansız hava araçlarının, ABD’den binlerce kilometre uzakta ne işleri var? Bunun cevabı çok açık: Kiev rejiminin ordumuza ve topraklarımıza saldırı düzenlemesi için istihbarat topluyorlar.” 'Rus insansız hava araçları New York yakınında belirse ABD ne yapardı?’ “Bununla ilgili şunu sormak isterim: New York ya da San Francisco yakınlarında bir anda bir Rus insansız hava aracı belirseydi, buna ABD ordusunun tepkisi ne olurdu?” sorusunu soran Rusya Büyükelçisi, “Eminim ki Amerikan ordusu, kendi hava ve deniz sahasının ihlaline izin vermeyecek tavizsiz eylemlerde bulunurdu” diye ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından dün savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor. MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.

