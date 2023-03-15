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Rusya, ABD'yi uyardı: Sınırlarımız yakınında düşmanca uçuşlar gerçekleştirmeyin
Rusya, ABD'yi uyardı: Sınırlarımız yakınında düşmanca uçuşlar gerçekleştirmeyin
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının Karadeniz üstündeki uçuşu sırasında Rusya sınırlarına... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T13:56+0300
2023-03-15T13:57+0300
savunma
rusya
abd
anatoliy antonov
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının insansız hava aracının dün Rusya sınırlarına yakın gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin, “ABD’nin bu konudaki medya spekülasyonlarını ve Rusya sınırları yakınlarındaki uçuşlarını durduracağını varsayıyoruz. ABD silahlarının yer aldığı her eylemi açık bir biçimde düşmanca olarak görüyoruz” dedi. Antonov, bu nedenle ABD’nin Rusya sınırlarının yakınında uçuş gerçekleştirmesinin ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtti ve “Bu insansız istihbarat ve saldırı araçlarının ne için kullanıldıklarını çok iyi biliyoruz” vurgusu yaptı. ‘Ukrayna ordusuna iletmek için istihbarat topluyorlar’ Antonov sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu insansız hava araçlarının, ABD’den binlerce kilometre uzakta ne işleri var? Bunun cevabı çok açık: Kiev rejiminin ordumuza ve topraklarımıza saldırı düzenlemesi için istihbarat topluyorlar.” 'Rus insansız hava araçları New York yakınında belirse ABD ne yapardı?’ “Bununla ilgili şunu sormak isterim: New York ya da San Francisco yakınlarında bir anda bir Rus insansız hava aracı belirseydi, buna ABD ordusunun tepkisi ne olurdu?” sorusunu soran Rusya Büyükelçisi, “Eminim ki Amerikan ordusu, kendi hava ve deniz sahasının ihlaline izin vermeyecek tavizsiz eylemlerde bulunurdu” diye ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından dün savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor. MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/pentagon-karadenizde-rus-su-27-jetinin-abdye-ait-bir-ihaya-carparak-dusurdugunu-iddia-etti--1068251616.html
https://sputniknews.com.tr/20230314/rusya-savunma-bakanligi-abd-ihasi-rus-jetle-carpismadi-kendi-sert-manevrasi-yuzunden-dustu-1068254718.html
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rusya, abd, anatoliy antonov, karadeniz
rusya, abd, anatoliy antonov, karadeniz

Rusya, ABD'yi uyardı: Sınırlarımız yakınında düşmanca uçuşlar gerçekleştirmeyin

13:56 15.03.2023 (güncellendi: 13:57 15.03.2023)
© AP Photo / Denis BalibouseABD- Rusya bayrakları
ABD- Rusya bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AP Photo / Denis Balibouse
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Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının Karadeniz üstündeki uçuşu sırasında Rusya sınırlarına yaklaşmış olması ve bunun üstüne Rus hava güçleri jetlerinin havalanması olayına ilişkin ABD’yi uyardı.
Rusya’nın Washington Büyükelçisi Antonov, ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının insansız hava aracının dün Rusya sınırlarına yakın gerçekleştirdiği uçuşa ilişkin, “ABD’nin bu konudaki medya spekülasyonlarını ve Rusya sınırları yakınlarındaki uçuşlarını durduracağını varsayıyoruz. ABD silahlarının yer aldığı her eylemi açık bir biçimde düşmanca olarak görüyoruz” dedi.
Antonov, bu nedenle ABD’nin Rusya sınırlarının yakınında uçuş gerçekleştirmesinin ‘kabul edilemez’ olduğunu belirtti ve “Bu insansız istihbarat ve saldırı araçlarının ne için kullanıldıklarını çok iyi biliyoruz” vurgusu yaptı.
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‘Ukrayna ordusuna iletmek için istihbarat topluyorlar’

Antonov sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu insansız hava araçlarının, ABD’den binlerce kilometre uzakta ne işleri var? Bunun cevabı çok açık: Kiev rejiminin ordumuza ve topraklarımıza saldırı düzenlemesi için istihbarat topluyorlar.”
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Rusya Savunma Bakanlığı: ABD İHA’sı Rus jetle çarpışmadı, kendi sert manevrası yüzünden düştü
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'Rus insansız hava araçları New York yakınında belirse ABD ne yapardı?’

“Bununla ilgili şunu sormak isterim: New York ya da San Francisco yakınlarında bir anda bir Rus insansız hava aracı belirseydi, buna ABD ordusunun tepkisi ne olurdu?” sorusunu soran Rusya Büyükelçisi, “Eminim ki Amerikan ordusu, kendi hava ve deniz sahasının ihlaline izin vermeyecek tavizsiz eylemlerde bulunurdu” diye ekledi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Karadeniz üstünde ABD’ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracının saptanması ardından dün savaş uçaklarını havalandırdıklarını ve önleme uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtmişti. Ancak Rus yetkililer, MQ-9 hava aracının düşmesine sebep oldukları suçlamalarını reddediyor.
MQ-9 insansız hava araçları, Hellfire roketleri ve lazer güdümlü bombalar taşıyabiliyor. Söz konusu hava araçlarının menzilinin bin 770 kilometre olduğu ve 15 bin metre irtifaya kadar yükselebildikleri belirtiliyor.
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