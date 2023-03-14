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Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin görevi bıraktı
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin görevi bıraktı
Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in görevinden istifa ettiği duyuruldu. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T15:28+0300
2023-03-14T15:28+0300
spor
antalyaspor
istifa
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Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlığı yürüten Aziz Çetin'in görevi bıraktığı, ardından bu göreve Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.Öte yandan, Aziz Çetin'in Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edeceği vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20230226/besiktas---antalyaspor-macinin-0417inci-dakikasinda-depremzede-cocuklar-icin-sahaya-oyuncak-yagdi-1067527000.html
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antalyaspor, istifa
antalyaspor, istifa

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin görevi bıraktı

15:28 14.03.2023
© AAAziz Çetin
Aziz Çetin - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in görevinden istifa ettiği duyuruldu.
Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlığı yürüten Aziz Çetin'in görevi bıraktığı, ardından bu göreve Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.
Öte yandan, Aziz Çetin'in Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edeceği vurgulandı.
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