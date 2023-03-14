https://sputniknews.com.tr/20230314/antalyaspor-baskani-aziz-cetin-gorevi-birakti-1068238781.html

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin görevi bıraktı

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin görevi bıraktı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin'in görevinden istifa ettiği duyuruldu. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T15:28+0300

2023-03-14T15:28+0300

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spor

antalyaspor

istifa

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Antalyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren başkanlığı yürüten Aziz Çetin'in görevi bıraktığı, ardından bu göreve Sabri Gülel'in getirilmesine oy birliğiyle karar verildiği kaydedildi.Öte yandan, Aziz Çetin'in Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı olarak görevine devam edeceği vurgulandı.

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antalyaspor, istifa