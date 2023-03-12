https://sputniknews.com.tr/20230312/istanbulda-kadin-cinayeti-rezidans-girisinde-sevgilisini-bicakladi-1068152029.html
İstanbul'da kadın cinayeti: Rezidans girişinde sevgilisini bıçakladı
İstanbul'da kadın cinayeti: Rezidans girişinde sevgilisini bıçakladı
Esenyurt'ta bir rezidansın girişinde sevgilisi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından yakalandı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T15:17+0300
2023-03-12T15:17+0300
2023-03-12T15:17+0300
yaşam
kadın cinayeti
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Lüks bir rezidansın girişinde yaşandı edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle Özbekistan uyruklu sevgilisi D.R.’yi darp etmeye başladı. Şahıs ardından cebinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Gözü dönmüş saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden kurtardı.Bıçaklı saldırı anları kameraya yansıdıBıçaklı saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından D.R.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
https://sputniknews.com.tr/20230308/8-martta-kadin-cinayeti-bosanma-asamasinda-oldugu-esini-oldurdu-evi-atese-verdi-1067974304.html
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kadın cinayeti, esenyurt, istanbul
kadın cinayeti, esenyurt, istanbul
İstanbul'da kadın cinayeti: Rezidans girişinde sevgilisini bıçakladı
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Esenyurt'ta bir rezidansın girişinde sevgilisi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından yakalandı.
Lüks bir rezidansın girişinde yaşandı edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle Özbekistan uyruklu sevgilisi D.R.’yi darp etmeye başladı. Şahıs ardından cebinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Gözü dönmüş saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden kurtardı.
Bıçaklı saldırı anları kameraya yansıdı
Bıçaklı saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından D.R.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.