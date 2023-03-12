https://sputniknews.com.tr/20230312/istanbulda-kadin-cinayeti-rezidans-girisinde-sevgilisini-bicakladi-1068152029.html

İstanbul'da kadın cinayeti: Rezidans girişinde sevgilisini bıçakladı

İstanbul'da kadın cinayeti: Rezidans girişinde sevgilisini bıçakladı

Esenyurt'ta bir rezidansın girişinde sevgilisi tarafından darbedilip bıçaklanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından yakalandı. 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T15:17+0300

2023-03-12T15:17+0300

2023-03-12T15:17+0300

yaşam

kadın cinayeti

esenyurt

istanbul

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Lüks bir rezidansın girişinde yaşandı edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu S.R., kıskançlık nedeniyle Özbekistan uyruklu sevgilisi D.R.’yi darp etmeye başladı. Şahıs ardından cebinden çıkardığı bıçakla kadını defalarca bıçakladı. Kadın kanlar içerisinde kalırken, olayı gören çevredeki vatandaşlar saldırgana müdahale etti. Gözü dönmüş saldırganı döven vatandaşlar, kadını adamın elinden kurtardı.Bıçaklı saldırı anları kameraya yansıdıBıçaklı saldırganı etkisiz hale getiren vatandaşlar yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından D.R.'yi hastaneye kaldırdı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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