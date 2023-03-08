https://sputniknews.com.tr/20230308/8-martta-kadin-cinayeti-bosanma-asamasinda-oldugu-esini-oldurdu-evi-atese-verdi-1067974304.html

8 Mart'ta kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü, evi ateşe verdi

8 Mart'ta kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürdü, evi ateşe verdi

Batman’da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı öğrenilen karısını sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu ve daha sonra evi ateşe verdi. 08.03.2023, Sputnik Türkiye

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kadın cinayetleri

dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri

8 mart dünya kadınlar günü

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Edinilen bilgiye göre olay, Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. 38 yaşındaki Murat Atılgan, eline aldığı silah ile boşanma aşamasında olduğu eşinin peşine düştü. Bir süredir babasının evinde kalan eşi Tuba Atılgan’ı (33) takip eden zanlı, eşini minibüs durağında bekledi. Kuaför olduğu belirtilen kadın minibüs durağında beklerken eşi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde minibüs bekleyen 17 yaşındaki bir kız öğrenci de seken kurşunla yaralandı. Eşini öldüren zanlı daha sonra Belde Mahallesi'nde bulunan evini ateşe verdi. Kadının cenazesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olay yerinde seken kurşunla yaralanan kız öğrenci ise hastanede tedavi altına alındı.Polis, katil zanlısını gözaltına alırken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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batman, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, dünyada ve türkiye'de kadın cinayetleri, 8 mart dünya kadınlar günü