https://sputniknews.com.tr/20230312/belcikada-devlet-gorevlilerinin-tiktok-kullanmasina-yasak-1068140104.html
Belçika'da devlet görevlilerinin TikTok kullanmasına yasak
Belçika'da devlet görevlilerinin TikTok kullanmasına yasak
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek video paylaşım uygulaması TikTok'un devlet görevlileri tarafından kullanımının... 12.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-12T02:10+0300
2023-03-12T02:10+0300
2023-03-12T02:10+0300
dünya
tiktok
belçika
alexander de croo
yasak
çin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068139946_0:1:1272:717_1920x0_80_0_0_90b4f4ca866851c952f874043da09939.jpg
ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada'nın ardından Belçika da devlet görevlilerinin telefonlarında video paylaşım platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirileceğini duyurdu.Başbakan Alexander De Croo, yaptığı açıklamada yasağın önümüzdeki hafta yürürlüğe gireceğini ve 6 ay sonra yeniden değerlendirileceğini belirtti.De Croo, kamu personelinin uygulamayı kişisel cihazlarında kullanmalarına izin verileceğini, ancak devlet tarafından zimmetlenen cihazlarda kullanılamayacağını kaydetti.Belçika Devlet Güvenlik Teşkilatı ve Siber Güvenlik Merkezi'nin raporlarına işaret eden De Croo, TikTok'un büyük miktarda kullanıcı verisi topladığını, kullanıcıların maruz kaldığı bilgileri manipüle ettiğini ve Çin istihbaratıyla işbirliği yaptığını iddia etti.'Saf olmamalıyız'De Croo, "Saf olmamalıyız. TikTok bugün Çin istihbarat teşkilatlarıyla işbirliği yapmaya mecbur bir Çin şirketi" ifadelerini kullandı.TikTok, merkezi Pekin'de bulunan Çinli şirket ByteDance'e ait.Geçen günlerde TikTok sözcüsü, Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişiminin olmadığı ülke dışındaki sunucularda tutulduğunu söylemişti.Platformun ABD, İrlanda, Singapur ve İngiltere'de merkezleri bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230301/avrupa-parlamentosu-da-calisanlarina-tiktoku-yasakladi-1067648572.html
belçika
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0c/1068139946_84:0:1215:848_1920x0_80_0_0_0177866dad72b66833dcad36204faa97.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tiktok, belçika, alexander de croo , yasak, çin
tiktok, belçika, alexander de croo , yasak, çin
Belçika'da devlet görevlilerinin TikTok kullanmasına yasak
Abone ol
Belçika Başbakanı Alexander De Croo, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek video paylaşım uygulaması TikTok'un devlet görevlileri tarafından kullanımının yasaklanacağını söyledi.
ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada'nın ardından Belçika da devlet görevlilerinin telefonlarında video paylaşım platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirileceğini duyurdu.
Başbakan Alexander De Croo, yaptığı açıklamada yasağın önümüzdeki hafta yürürlüğe gireceğini ve 6 ay sonra yeniden değerlendirileceğini belirtti.
De Croo, kamu personelinin uygulamayı kişisel cihazlarında kullanmalarına izin verileceğini, ancak devlet tarafından zimmetlenen cihazlarda kullanılamayacağını kaydetti.
Belçika Devlet Güvenlik Teşkilatı ve Siber Güvenlik Merkezi'nin raporlarına işaret eden De Croo, TikTok'un büyük miktarda kullanıcı verisi topladığını, kullanıcıların maruz kaldığı bilgileri manipüle ettiğini ve Çin istihbaratıyla işbirliği yaptığını iddia etti.
'Saf olmamalıyız'
De Croo, "Saf olmamalıyız. TikTok bugün Çin istihbarat teşkilatlarıyla işbirliği yapmaya mecbur bir Çin şirketi" ifadelerini kullandı.
TikTok, merkezi Pekin'de bulunan Çinli şirket ByteDance'e ait.
Geçen günlerde TikTok sözcüsü, Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişiminin olmadığı ülke dışındaki sunucularda tutulduğunu söylemişti.
Platformun ABD, İrlanda, Singapur ve İngiltere'de merkezleri bulunuyor.