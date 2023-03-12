https://sputniknews.com.tr/20230312/belcikada-devlet-gorevlilerinin-tiktok-kullanmasina-yasak-1068140104.html

Belçika'da devlet görevlilerinin TikTok kullanmasına yasak

Belçika'da devlet görevlilerinin TikTok kullanmasına yasak

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, güvenlik endişelerini gerekçe göstererek video paylaşım uygulaması TikTok'un devlet görevlileri tarafından kullanımının... 12.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-12T02:10+0300

2023-03-12T02:10+0300

2023-03-12T02:10+0300

dünya

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alexander de croo

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ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada'nın ardından Belçika da devlet görevlilerinin telefonlarında video paylaşım platformu TikTok'u kullanmasına yasak getirileceğini duyurdu.Başbakan Alexander De Croo, yaptığı açıklamada yasağın önümüzdeki hafta yürürlüğe gireceğini ve 6 ay sonra yeniden değerlendirileceğini belirtti.De Croo, kamu personelinin uygulamayı kişisel cihazlarında kullanmalarına izin verileceğini, ancak devlet tarafından zimmetlenen cihazlarda kullanılamayacağını kaydetti.Belçika Devlet Güvenlik Teşkilatı ve Siber Güvenlik Merkezi'nin raporlarına işaret eden De Croo, TikTok'un büyük miktarda kullanıcı verisi topladığını, kullanıcıların maruz kaldığı bilgileri manipüle ettiğini ve Çin istihbaratıyla işbirliği yaptığını iddia etti.'Saf olmamalıyız'De Croo, "Saf olmamalıyız. TikTok bugün Çin istihbarat teşkilatlarıyla işbirliği yapmaya mecbur bir Çin şirketi" ifadelerini kullandı.TikTok, merkezi Pekin'de bulunan Çinli şirket ByteDance'e ait.Geçen günlerde TikTok sözcüsü, Çin hükümetinin kullanıcı verilerine erişiminin olmadığı ülke dışındaki sunucularda tutulduğunu söylemişti.Platformun ABD, İrlanda, Singapur ve İngiltere'de merkezleri bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20230301/avrupa-parlamentosu-da-calisanlarina-tiktoku-yasakladi-1067648572.html

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