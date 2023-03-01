https://sputniknews.com.tr/20230301/avrupa-parlamentosu-da-calisanlarina-tiktoku-yasakladi-1067648572.html

Avrupa Parlamentosu da çalışanlarına TikTok'u yasakladı

Avrupa Parlamentosu da çalışanlarına TikTok'u yasakladı

Avrupa Birliği (AB) kurumlarından Avrupa Parlamentosu (AP) da AB Komisyonu ve Konseyi'nin ardından çalışanlarına güvenlik endişeleri gerekçesiyle Çinli sosyal... 01.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-01T13:05+0300

2023-03-01T13:05+0300

2023-03-01T13:05+0300

dünya

tiktok

avrupa parlamentosu

avrupa birliği

yasak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0c/03/1043339415_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_1978bf0285b79c965bcd02c5ff5063e5.jpg

AP Başkanı Roberta Metsola, 8 bin kadar AP çalışanına 20 Mart itibarıyla iş telefonları ve tabletlerinden söz konusu uygulamayı silmesini isteyen bir e-posta gönderdi.E-postada, alınan kararın gerekçesi 'sosyal medya platformu TikTok'un kullanımıyla ilgili, özellikle verilerin korunması ve üçüncü taraflarca verilerin toplanmasıyla ilgili siber güvenlik endişeleri' olarak belirtilirken, uygulamanın şahsi telefonlardan da silinmesinin şiddetle tavsiye edildiği bildirildi.AB Komisyonu, 23 Şubat'ta TikTok'u yasaklayarak bu yönde adım atan ilk AB kurumu olmuştu.Böylece TikTok, tüm AB kurumlarında yasaklanmış oldu.Çinli teknoloji firmasına ait olan TikTok, bazı ülkelerde ulusal güvenlik endişesine yol açıyor. ABD'de de resmi hizmet için kullanılan cihazlarda TikTok kullanımı yasaklanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230227/kanada-tiktokun-devlet-tarafindan-verilen-cihazlarda-kullanimini-yasakladi-1067576591.html

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tiktok, avrupa parlamentosu, avrupa birliği, yasak