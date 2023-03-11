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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230311/papa-kieve-giderim-ama-tek-sartla-1068135813.html
Papa: Kiev’e giderim ama tek şartla
Papa: Kiev’e giderim ama tek şartla
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmeye hazır olduğunu ama bunu Moskova’ya da gitme şartıyla yapacağını belirtti. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T22:04+0300
2023-03-11T22:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
papa francis
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La Nación gazetesine konuşan Papa Francis, “Kiev’e gitmeye hazırım. Kiev’e gitmek istiyorum. Ama Moskova’ya da gitme şartıyla. Ya her iki şehre giderim ya da hiçbirine gitmem” ifadelerini kullandı.Papa, bunu yapabilmeyi umduğunu dile getirdi.‘Çözüm için diplomatik adımlar atıyoruz’Papa, “Halihazırda Vatikan, bir şeyler başarıp başaramayacağını görmek için diplomatik nitelikte bazı şeyler yapıyor. Ama barış planımız yok. Sadece barış için hizmet var” diye konuştu.Birçok ülke liderinin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Francis, “Misal Hindistan’da (Başbakanı Narendra) Modi çok tedirgin. Modi, dengeli bir kişi, her ikisini diyaloga çok iyi çağırabilir. Bu bir örnek. Diğer ülke liderleri de var. Halihazırda kapalı bir çalışma yapılıyor” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında Vatikan’da bir görüşmenin mümkün olup olmadığını bilmediğini söyleyen Papa, farklı ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelebileceğini belirterek “Bu konu üzerinde çalışan bir İsrailli grup var. Vatikan da çalışıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/papa-ukraynada-emperyal-cikarlar-devrede-1068086405.html
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ukrayna, rusya, papa francis
ukrayna, rusya, papa francis

Papa: Kiev’e giderim ama tek şartla

22:04 11.03.2023 (güncellendi: 22:31 11.03.2023)
© AP Photo / Andrew MedichiniPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
© AP Photo / Andrew Medichini
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmeye hazır olduğunu ama bunu Moskova’ya da gitme şartıyla yapacağını belirtti.
La Nación gazetesine konuşan Papa Francis, “Kiev’e gitmeye hazırım. Kiev’e gitmek istiyorum. Ama Moskova’ya da gitme şartıyla. Ya her iki şehre giderim ya da hiçbirine gitmem” ifadelerini kullandı.
Papa, bunu yapabilmeyi umduğunu dile getirdi.

‘Çözüm için diplomatik adımlar atıyoruz’

Papa, “Halihazırda Vatikan, bir şeyler başarıp başaramayacağını görmek için diplomatik nitelikte bazı şeyler yapıyor. Ama barış planımız yok. Sadece barış için hizmet var” diye konuştu.
Birçok ülke liderinin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Francis, “Misal Hindistan’da (Başbakanı Narendra) Modi çok tedirgin. Modi, dengeli bir kişi, her ikisini diyaloga çok iyi çağırabilir. Bu bir örnek. Diğer ülke liderleri de var. Halihazırda kapalı bir çalışma yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında Vatikan’da bir görüşmenin mümkün olup olmadığını bilmediğini söyleyen Papa, farklı ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelebileceğini belirterek “Bu konu üzerinde çalışan bir İsrailli grup var. Vatikan da çalışıyor” dedi.
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
Ukrayna krizi
Papa: Ukrayna'da emperyal çıkarlar devrede
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