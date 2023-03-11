https://sputniknews.com.tr/20230311/papa-kieve-giderim-ama-tek-sartla-1068135813.html
Papa: Kiev’e giderim ama tek şartla
Papa: Kiev’e giderim ama tek şartla
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmeye hazır olduğunu ama bunu Moskova’ya da gitme şartıyla yapacağını belirtti. 11.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-11T22:04+0300
2023-03-11T22:04+0300
2023-03-11T22:31+0300
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La Nación gazetesine konuşan Papa Francis, “Kiev’e gitmeye hazırım. Kiev’e gitmek istiyorum. Ama Moskova’ya da gitme şartıyla. Ya her iki şehre giderim ya da hiçbirine gitmem” ifadelerini kullandı.Papa, bunu yapabilmeyi umduğunu dile getirdi.‘Çözüm için diplomatik adımlar atıyoruz’Papa, “Halihazırda Vatikan, bir şeyler başarıp başaramayacağını görmek için diplomatik nitelikte bazı şeyler yapıyor. Ama barış planımız yok. Sadece barış için hizmet var” diye konuştu.Birçok ülke liderinin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Francis, “Misal Hindistan’da (Başbakanı Narendra) Modi çok tedirgin. Modi, dengeli bir kişi, her ikisini diyaloga çok iyi çağırabilir. Bu bir örnek. Diğer ülke liderleri de var. Halihazırda kapalı bir çalışma yapılıyor” ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında Vatikan’da bir görüşmenin mümkün olup olmadığını bilmediğini söyleyen Papa, farklı ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelebileceğini belirterek “Bu konu üzerinde çalışan bir İsrailli grup var. Vatikan da çalışıyor” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230310/papa-ukraynada-emperyal-cikarlar-devrede-1068086405.html
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Papa: Kiev’e giderim ama tek şartla
22:04 11.03.2023 (güncellendi: 22:31 11.03.2023) Abone ol
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmeye hazır olduğunu ama bunu Moskova’ya da gitme şartıyla yapacağını belirtti.
La Nación gazetesine konuşan Papa Francis, “Kiev’e gitmeye hazırım. Kiev’e gitmek istiyorum. Ama Moskova’ya da gitme şartıyla. Ya her iki şehre giderim ya da hiçbirine gitmem” ifadelerini kullandı.
Papa, bunu yapabilmeyi umduğunu dile getirdi.
‘Çözüm için diplomatik adımlar atıyoruz’
Papa, “Halihazırda Vatikan, bir şeyler başarıp başaramayacağını görmek için diplomatik nitelikte bazı şeyler yapıyor. Ama barış planımız yok. Sadece barış için hizmet var” diye konuştu.
Birçok ülke liderinin bu durumdan rahatsız olduğunu dile getiren Francis, “Misal Hindistan’da (Başbakanı Narendra) Modi çok tedirgin. Modi, dengeli bir kişi, her ikisini diyaloga çok iyi çağırabilir. Bu bir örnek. Diğer ülke liderleri de var. Halihazırda kapalı bir çalışma yapılıyor” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy arasında Vatikan’da bir görüşmenin mümkün olup olmadığını bilmediğini söyleyen Papa, farklı ülkelerin temsilcilerinin bir araya gelebileceğini belirterek “Bu konu üzerinde çalışan bir İsrailli grup var. Vatikan da çalışıyor” dedi.