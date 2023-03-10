https://sputniknews.com.tr/20230310/papa-ukraynada-emperyal-cikarlar-devrede-1068086405.html
Papa: Ukrayna'da emperyal çıkarlar devrede
Papa: Ukrayna'da emperyal çıkarlar devrede
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna ihtilafında 'emperyal çıkarın' rol oynadığını ve bu ülkede 'dünyanın büyük güçlerinin' savaştığını ifade etti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T14:52+0300
2023-03-10T14:52+0300
2023-03-10T14:52+0300
ukrayna krizi
papa francis
rusya
ukrayna
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsviçre televizyonu RSI ile yaptığı söyleşide Ukrayna ihtilafını değerlendirdi.Papa, barış görüşmeleri yapmak üzere Moskova'ya gitmeyi teklif ettiğini ancak reddedildiğini söyleyerek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin benim müsait olduğumu biliyor" ifadelerini kullandı.Papa, "Ama orada (Ukrayna'da) emperyal çıkarlar var, sadece Rus imparatorluğunun değil, diğer imparatorlukların da çıkarları var. Ulusları ikinci plana atmak imparatorlukların tipik özelliğidir" diye konuştu.Ayrıca Papa, halihazırda dünya genelinde yaşanan çatışmaların Üçüncü Dünya Savaşı anlamına geldiği yönündeki sözlerini yineledi.Papa, "Büyük güçlerin hepsi işin içinde. Savaş alanı Ukrayna. Herkes orada savaşıyor" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/papa-francisten-ukrayna-krizine-iliskin-aciklama-her-iki-baskanla-da-gorusmeye-acigim-1066611868.html
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papa francis, rusya, ukrayna
papa francis, rusya, ukrayna
Papa: Ukrayna'da emperyal çıkarlar devrede
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna ihtilafında 'emperyal çıkarın' rol oynadığını ve bu ülkede 'dünyanın büyük güçlerinin' savaştığını ifade etti.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsviçre televizyonu RSI ile yaptığı söyleşide Ukrayna ihtilafını değerlendirdi.
Papa, barış görüşmeleri yapmak üzere Moskova'ya gitmeyi teklif ettiğini ancak reddedildiğini söyleyerek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin benim müsait olduğumu biliyor" ifadelerini kullandı.
Papa, "Ama orada (Ukrayna'da) emperyal çıkarlar var, sadece Rus imparatorluğunun değil, diğer imparatorlukların da çıkarları var. Ulusları ikinci plana atmak imparatorlukların tipik özelliğidir" diye konuştu.
Ayrıca Papa, halihazırda dünya genelinde yaşanan çatışmaların Üçüncü Dünya Savaşı anlamına geldiği yönündeki sözlerini yineledi.
Papa, "Büyük güçlerin hepsi işin içinde. Savaş alanı Ukrayna. Herkes orada savaşıyor" yorumunu yaptı.