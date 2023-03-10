https://sputniknews.com.tr/20230310/papa-ukraynada-emperyal-cikarlar-devrede-1068086405.html

Papa: Ukrayna'da emperyal çıkarlar devrede

Papa: Ukrayna'da emperyal çıkarlar devrede

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna ihtilafında 'emperyal çıkarın' rol oynadığını ve bu ülkede 'dünyanın büyük güçlerinin' savaştığını ifade etti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-10T14:52+0300

2023-03-10T14:52+0300

2023-03-10T14:52+0300

ukrayna krizi

papa francis

rusya

ukrayna

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1e/1063998422_0:23:3561:2026_1920x0_80_0_0_f4f5a92a9c05001c447645d61b62d704.jpg

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsviçre televizyonu RSI ile yaptığı söyleşide Ukrayna ihtilafını değerlendirdi.Papa, barış görüşmeleri yapmak üzere Moskova'ya gitmeyi teklif ettiğini ancak reddedildiğini söyleyerek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin benim müsait olduğumu biliyor" ifadelerini kullandı.Papa, "Ama orada (Ukrayna'da) emperyal çıkarlar var, sadece Rus imparatorluğunun değil, diğer imparatorlukların da çıkarları var. Ulusları ikinci plana atmak imparatorlukların tipik özelliğidir" diye konuştu.Ayrıca Papa, halihazırda dünya genelinde yaşanan çatışmaların Üçüncü Dünya Savaşı anlamına geldiği yönündeki sözlerini yineledi.Papa, "Büyük güçlerin hepsi işin içinde. Savaş alanı Ukrayna. Herkes orada savaşıyor" yorumunu yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230206/papa-francisten-ukrayna-krizine-iliskin-aciklama-her-iki-baskanla-da-gorusmeye-acigim-1066611868.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

papa francis, rusya, ukrayna