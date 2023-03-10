Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230310/papa-ukraynada-emperyal-cikarlar-devrede-1068086405.html
Papa: Ukrayna'da emperyal çıkarlar devrede
Papa: Ukrayna'da emperyal çıkarlar devrede
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna ihtilafında 'emperyal çıkarın' rol oynadığını ve bu ülkede 'dünyanın büyük güçlerinin' savaştığını ifade etti. 10.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-10T14:52+0300
2023-03-10T14:52+0300
ukrayna krizi
papa francis
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1e/1063998422_0:23:3561:2026_1920x0_80_0_0_f4f5a92a9c05001c447645d61b62d704.jpg
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsviçre televizyonu RSI ile yaptığı söyleşide Ukrayna ihtilafını değerlendirdi.Papa, barış görüşmeleri yapmak üzere Moskova'ya gitmeyi teklif ettiğini ancak reddedildiğini söyleyerek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin benim müsait olduğumu biliyor" ifadelerini kullandı.Papa, "Ama orada (Ukrayna'da) emperyal çıkarlar var, sadece Rus imparatorluğunun değil, diğer imparatorlukların da çıkarları var. Ulusları ikinci plana atmak imparatorlukların tipik özelliğidir" diye konuştu.Ayrıca Papa, halihazırda dünya genelinde yaşanan çatışmaların Üçüncü Dünya Savaşı anlamına geldiği yönündeki sözlerini yineledi.Papa, "Büyük güçlerin hepsi işin içinde. Savaş alanı Ukrayna. Herkes orada savaşıyor" yorumunu yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230206/papa-francisten-ukrayna-krizine-iliskin-aciklama-her-iki-baskanla-da-gorusmeye-acigim-1066611868.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1e/1063998422_415:0:3146:2048_1920x0_80_0_0_fce39e9ca9fe940d6f5da716362ee1b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
papa francis, rusya, ukrayna
papa francis, rusya, ukrayna

Papa: Ukrayna'da emperyal çıkarlar devrede

14:52 10.03.2023
© Sputnik / Илья Питалев / Multimedya arşivine gidinPapa Francis
Papa Francis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
© Sputnik / Илья Питалев
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Ukrayna ihtilafında 'emperyal çıkarın' rol oynadığını ve bu ülkede 'dünyanın büyük güçlerinin' savaştığını ifade etti.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İsviçre televizyonu RSI ile yaptığı söyleşide Ukrayna ihtilafını değerlendirdi.
Papa, barış görüşmeleri yapmak üzere Moskova'ya gitmeyi teklif ettiğini ancak reddedildiğini söyleyerek "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin benim müsait olduğumu biliyor" ifadelerini kullandı.
Papa, "Ama orada (Ukrayna'da) emperyal çıkarlar var, sadece Rus imparatorluğunun değil, diğer imparatorlukların da çıkarları var. Ulusları ikinci plana atmak imparatorlukların tipik özelliğidir" diye konuştu.
Ayrıca Papa, halihazırda dünya genelinde yaşanan çatışmaların Üçüncü Dünya Savaşı anlamına geldiği yönündeki sözlerini yineledi.
Papa, "Büyük güçlerin hepsi işin içinde. Savaş alanı Ukrayna. Herkes orada savaşıyor" yorumunu yaptı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 1985’ten bu yana ilk Papa ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
Ukrayna krizi
Papa Francis'ten Ukrayna krizine ilişkin açıklama: Her iki başkanla da görüşmeye açığım
6 Şubat, 02:15
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала